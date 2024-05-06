\'Malatya Sanayi Sitesi\' İstişare Toplantısında Esnaflara Destek Vurgusu

Politika

'Malatya Sanayi Sitesi' İstişare Toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşadıkları mağduriyetlere kalıcı çözümler getirmek temel görevlerimiz arasındadır. Ahilik kültürünü özümsemiş esnaflarımızın, deprem zamanında gösterdiği büyük fedakarlık, takdire şayandır" dedi.

Göreve geldiği günden bugüne kadar Malatya'da faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya gelmeye büyük bir özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı'nın yanı sıra kooperatif başkanları ve sanayi esnafının katılımıyla gerçekleşen 'Malatya Sanayi Sitesi' istişare toplantısına katıldı. Esnaflara yönelik hizmetleri ve geleceğe yönelik planlamaları üzerine konuşan Başkan Geçit, ekonominin lokomotif gücü olarak gördükleri esnafların sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Geçit, yaşanılan deprem felaketlerine rağmen iş yerini açarak istihdama ve ekonomiye olan katkısını sürdüren esnafların gösterdiği fedakarlık ve gayretin, ahilik kültürüne örnek gösterilecek bir davranış olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasında, belediyecilik hizmetlerinde istişarelere ve bu tür buluşmalara önem verdiklerinden bahseden Başkan Geçit, Yeşilyurt'a kazandırılacak tüm yatırımları ortak akıl çerçevesinde hayata geçireceklerini, toplumun tüm kesimlerinden gelen talep ve önerilerin ilçenin geleceğiyle ilgili belirleyecekleri yol haritasına önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Yeşilyurt'un, Malatya ve bölge ekonomisinin can damarı olan organize sanayi bölgeleri ve esnaf sanayi sitelerine sahip olmasından dolayı 'ticaretin kalbi' hüviyetine sahip bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Geçit, Malatya ve Yeşilyurt'un geleceğine yönelik kararları şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte alacaklarını ifade etti.

Vatandaşların kalıcı konutlarına, esnafların ise modern ve düzenli iş yerlerine geçene kadar 'dur durak' bilmeden çalışacaklarını ifade eden Başkan Geçit, "Şehrimiz ve ilçemiz için hangi kararı alacaksak birlikte alacağız, birlikte karar vereceğiz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın talep ve istekleri bizim için çok kıymetlidir, şehrimizin geleceğini belirleyecek kararları birlikte alarak, yol haritamıza şekil vereceğiz. Ekonominin bel kemiği olan esnaflarımızın yaşadıkları mağduriyetlere kalıcı çözümler getirmek ise bizim asli görevimizdir. Esnaflarımıza en güzel iş alanları sunmak için üzerimize düşen tüm sorumlukları yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. İstihdama katkı sunan, yerel ve bölge ekonomisinin can damarı olan sanayi alanlarımızı hem iyileştirmek ve güzelleştirmek hem de yeni ve modern sanayi alanları kazandırmak bugünden geleceğe bırakılacak en kıymetli hazinedir. Esnaflarımız deprem zamanından bugüne kadar çok büyük fedakarlıklar yaptı, yakınlarını kaybetti, evi yıkıldı, iş yeri yıkıldı ancak tüm zorluklara rağmen devletimizin de destekleriyle dükkanını açtı, büyük bir özveri gösterdi. Bu sağlam ve inançlı duruş her türlü takdirin üzerindedir, esnaflarımızla gurur duyuyoruz. Rızkının peşinden koşan, alın teriyle ekmeğini kazanan, çırak yetiştiren, ekonomiye katkı sunan esnaflarımızın konforlu, modern ve düzenli alanlarda iş hayatını sürdürmesi temel önceliğimizdir. Göreve geldiğimiz günden beri esnaflarımızın sorunlarına asla duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Yeşilyurt'umuzun geleceğine, güçlü yarınlarına birlikte katkı sağlayacağımız esnaflarımız ile koordineli olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA