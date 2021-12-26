Malatya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binası 12 ayda tamamlandı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapımı 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan yeni Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ile birlikte Battalgazi ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Burada Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer ve yüklenici firma müteahhidi Sabri Unat'tan bilgiler alan Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Böyle güzel bir eserin Malatya'mıza kazandırılmasından dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum." dedi.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün artık daha modern bir binada vatandaşın hizmetinde olacağını kaydeden Tüfenkci, "Bu binanın Malatyalı bir müteahhit arkadaşımız tarafından yapılması da takdire şayan. Hizmet odalarının modern dizayn edilmesi, güvenliğin ön planda tutulması ile Malatya'ya yakışan bir bina. Biz sadece yollar, fabrikalar, okullar, üniversiteler, havaalanları yapmıyoruz. Aynı zamanda hizmet binalarımızın da daha kaliteli ve modern olarak halkımıza hizmet vermesi için çalışıyoruz. Bu binanın Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni hizmet binasının kısa sürede tamamlanması ile ilgili konuşan yüklenici firma sahibi Sabri Unat'ta, 12 ay gibi kısa bir sürede yeni hizmet binasını Malatya'ya kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. - MALATYA