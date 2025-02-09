Malatya'ya 79 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
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Politika

Malatya'ya 79 Milyon TL Yatırım

Malatya\'ya 79 Milyon TL Yatırım

Malatya'ya FKA aracılığıyla 2024'te toplam 79 milyon TL yatırım sağlandı. Kadın ve genç istihdamı artacak.

09.02.2025 14:59
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) aracılığıyla 2024 yılında Malatya'ya toplamda 79 milyon TL'lik yatırım kazandırıldığını açıkladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Fırat Kalkınma Ajansı aracılığı ile Malatya'ya kazandırılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Yeşilyurt ilçesinde hayata geçirilen 'Hububat Sektörünün Deprem Sonrası Toparlanması ve Değer Zincirinin Güçlendirilmesi Projesi' ile 4 bin ton kapasiteli 40 silo ve 20 modern ofisin inşa edileceğini belirten Ölmeztoprak, 58,8 milyon TL bütçeli projenin 50 milyon TL'sinin FKA tarafından destekleneceğini söyledi.

SOGEP kapsamında kadın ve genç istihdamını artıracak projelerin de hayata geçirileceğini belirten Ölmeztoprak, toplam bütçesi 6,2 milyon TL olan Battalgazi Kadın Yaşam Merkezi Projesi kapsamında kadınlara gastronomi, seramik, dikiş-nakış eğitimleri verileceğini ve çocuklar için sınıflar açılacağını bildirdi.

Doğanşehir'de yürütülen "Doğanşehir Kadınları Yöresel Ürünlerine Yeniden Hayat Veriyor" projesiyle ise kadın kooperatiflerine soğuk hava deposu ve ekipman desteği sağlanacağı bilgisini veren Milletvekili Ölmeztoprak, ayrıca, 9 milyon TL bütçeli Yeşilyurt Meslek Edindirme Merkezi projesi ile kaynakçı, elektrik motor bakım ustası ve CNC operatörü yetiştirilerek bir mesleki eğitim merkezi kurulacağını kaydetti.

2025 yılı başvuruları başladı

2025 yılı için SOGEP başvurularının başladığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, son başvuru tarihinin 16 Şubat 2025 olduğunu hatırlatarak, "Yeni dönem projeleri kapsamında Dünya Gıda Programı (WFP) iş birliğiyle "Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi" hayata geçirilecek. Doğanşehir'de tarım makineleri parkı kurulacak ve 5 değirmen onarılacak. Bu projeye toplamda 23,7 milyon TL yatırım yapılacak. Ayrıca, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında TRB1 Bölgesi'ne 11 milyon dolar kaynak aktarılması planlanıyor. KOBİ'lere faizsiz kredi desteği sağlanırken, kadın girişimciler için de hibe desteği verilecek" dedi.

Atık su arıtma tesisi için destek

MASKİ ile yürütülen Yerel Kalkınma Projesi kapsamında, toplam bütçesi 2,3 milyon dolar olan atık su arıtma projesine 1,4 milyon dolar hibe desteği sağlanmasının da hedeflendiğini belirten Ölmeztopraki "Malatya Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde, çıkış suyunun tarımsal kullanıma uygun hale getirilmesini amaçlayan proje değerlendirme aşamasında bulunuyor. Desteklenmesi halinde, 150 bin m/gün kapasiteli tesisin arıtılmış suyu Battalgazi ilçesindeki çiftçilerin kullanımına sunulacak" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için güçlü projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, destek süreçlerinin yakından takip edildiğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'ya 79 Milyon TL Yatırım - Son Dakika

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