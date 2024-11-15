Malavi Heyeti Bartın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Malavi Heyeti Bartın'ı Ziyaret Etti

Malavi Heyeti Bartın\'ı Ziyaret Etti

Malavi Meclis Başkanı Hara ve heyeti, Bartın'da valiyle sohbet edip muhallebi tattı.

15.11.2024 13:34
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Malavi Meclis Başkanı Catherine Gomezgani Hara ve milletvekillerinden oluşan heyet Bartın'a geldi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın İngilizce sohbet ettiği heyete muhallebi tatlısı ikram edildi.

Bartın Valiliğini ziyaret eden Malavi Meclis Başkanı Catherine Gomezgani Hara ve beraberindeki heyeti Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, vali yardımcıları ve kurum müdürleri karşıladı. Vali Arslan misafirlerle İngilizce sohbet etti. Vali Arslan, Türkiye'deki 4 kadın validen biri olduğunu belirterek, kendisi ve şehir hakkında bilgi verdi. Arslan, "Umarım, şehrimizi beğenmişsinizdir. 207 bin nüfusu bulunan küçük ama şirin bir şehrimiz var. Türkiye'deki 4 validen biriyim. Bartın'ın ise ilk kadın valisiyim" diye konuştu.

Malavi heyeti, açılışı yapılan bir muhallebiciye girerek ikram edilen muhallebi ve kurabiyeden tattı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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