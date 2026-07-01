Manama'da Bölgesel Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Manama'da Bölgesel Güvenlik Toplantısı

Manama\'da Bölgesel Güvenlik Toplantısı
01.07.2026 21:14
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CENTCOM, Manama'da 12 ülkenin askeri yetkilileriyle güvenlik toplantısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde 12 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlediğini açıkladı. Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen toplantıya CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın yanı sıra Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililer katıldı. Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımlar ele alındı. Katılımcılar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam etmesine yönelik ortak taahhütlerini yineledi.

CENTCOM Komutanı Cooper toplantıya ilişkin açıklamasında, "Bölgesel ortaklarımızla omuz omuza çalışmayı sürdürüyoruz. Görüşmeler, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ortak kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu" dedi.

"Suriye ve Lübnan'dan yetkililer ilk kez ABD öncülüğünde savunma konferansına katıldı"

CENTCOM'un açıklamasında, ABD ile bölge ülkelerinin Orta Doğu'da dünyanın en gelişmiş ve en büyük aktif hava ve füze savunma ağını işlettiği savunuldu. Ayrıca ocak ayında bilgi paylaşımı, tehdit uyarıları ve muhtemel krizlere koordineli müdahale amacıyla yeni bir Orta Doğu Hava Savunma Koordinasyon Hücresi kurulduğu hatırlatıldı. Toplantının Suriye ve Lübnan'dan askeri yetkililerin ABD öncülüğünde düzenlenen bölgesel bir savunma konferansına ilk kez katılması açısından da önem taşıdığının altı çizildi. - MANAMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manama'da Bölgesel Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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