Manavgat\'a Doğal Gaz Yatırımı
22.02.2026 22:37
MHP'li Abdurrahman Başkan, Manavgat'a doğal gaz yatırımını destekledi ve süreci takip edeceklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan, ilk adımı atılan doğal gaz yatırımının Manavgat'a hayırlı olmasını diledi.

MHP Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan'ın geçen yılın sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yazılı soru önergesinin ardından Manavgat'a doğal gaz arzı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından verilen yazılı cevapta, ilçedeki çalışmaların planlama aşamasının tamamlandığı bildirildi. Bakanlık cevabında Manavgat'ın ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin lisans ve yatırım programına dahil edildiği ifade edildi. Ayrıca BOTAŞ iletim hattından doğal gaz teslim noktası keşiflerinin yapıldığı, Gaz Basıncı Düşürme ve Ölçüm İstasyonu (RMS/A) için siparişlerin verildiği ve 2026 yılı içerisinde şebeke imalatına başlanmasının planlandığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Abdurrahman Başkan, Manavgat'ın artan nüfusu ve gelişen yapısı dikkate alındığında doğal gaz yatırımının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan, yatırımın Manavgat'a ve hemşehrilere hayırlı olmasını temenni etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

