Manavgat Belediye Meclisi, Antalya Büyükşehir ile iş birliği protokolünü kabul etti - Son Dakika
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Manavgat Belediye Meclisi, Antalya Büyükşehir ile iş birliği protokolünü kabul etti

Manavgat Belediye Meclisi, Antalya Büyükşehir ile iş birliği protokolünü kabul etti
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Manavgat Belediye Meclisi, kırsal mahallelerde yol, asfalt ve kadastro yolları ile Sorgun Irmak Kenarı düzenlemesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü yapılmasını çoğunluk oyuyla kabul etti.

Manavgat Belediye Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda, Manavgat'ın yıllardır büyüyen ihtiyaçlarına yönelik önemli hizmet başlıkları gündeme geldi. Kentin ulaşım altyapısı ve ortak yaşam alanlarına yönelik çalışmaların hayata geçirilebilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılması ve protokol imzalanması konusu mecliste görüşüldü.

Manavgat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Meclis Başkanlığı'na sunulan öneride kırsal mahallelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların güvenli ve düzenli ulaşıma kavuşması, kadastro yollarının açılması, Manavgat ulaşım ağında kullanılmak üzere en az 215 dekar sathi kaplama ve 14 bin 500 ton BSK asfalt yapılması talep edildi. Öneride ayrıca Sorgun Mahallesi'nde, Manavgat Irmağı kenarında yer alan sosyal donatı alanları, oyun grupları ve yeşil alanların bulunduğu Sorgun Irmak Kenarı'nın düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"Bu hizmetler siyaset üstü olmalı"

Manavgat'ın hızla büyüyen ve her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan bir kent olduğuna dikkat çekilen öneride, belediyenin artan sorumluluklarına karşılık kaynaklarının sınırlı kaldığı vurgulandı. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projeleri yürütülmesi ve gerekli protokolün yapılması istendi.

Manavgat'ın yolları, kırsal mahallelerin ulaşımı ve Sorgun Irmak Kenarı gibi kentin ortak yaşam alanlarının düzenlenmesine yönelik hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak iş birliği protokolüne, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri "hayır" oyu verdi. Verilen ret oylarına rağmen, çoğunluk kararıyla söz konusu iş birliği ve protokol yapılmasına ilişkin karar Manavgat Belediye Meclisi'nden geçti.

Başkan Vekili Çiçek: "Manavgat'a hizmet kabul edilmedi"

İşbirliği protokolünün okunmasının ardından mecliste gergin anlar yaşandı. Bunun üzerine Başkan Vekili Mehmet Çiçek: "Büyükşehir Belediyemizden taleplerimiz oldu. Yaklaşık bir yıldır bu konularla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Şimdi protokol aşamasına geldik. Bizim sorumluluğumuzda olan sathi kaplama, sıcak asfalt konularında bize destek olacaklar. Yine Irmak Kenarı düzenlemesinde de birlikte hareket edip onların da desteğini alacağız. Çevreyolu Köprüsü'nden Batı Manavgat tarafında sahile kadar olan bölgeyi güzelleştireceğiz. Biz de katkı sağlayacağız, onlar da katkı sağlayacak. Onun dışında bir de kırsal mahallelerimizde kadastro yolları var. Protokole onu da ekledik. İnşallah hayırlı olur. Bizim de daha fazla hizmet etmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Alınan karar doğrultusunda, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in öncülüğünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gerekli iş birliği çalışmalarının yürütülerek Manavgat'ın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Kırsal mahallelerde yol ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, asfalt çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kadastro yollarının açılması ve Sorgun Irmak Kenarı'nın düzenlenmesine yönelik çalışmalar için sürecin başlatılması planlanıyor.

Çoğunluk oyuyla meclisten geçen kararın ardından, Manavgat'a hizmet için çalışmaların Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek öncülüğünde sürdürülmesi ve kentin ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manavgat Belediye Meclisi, Antalya Büyükşehir ile iş birliği protokolünü kabul etti - Son Dakika

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