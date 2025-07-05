Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet ve Yolsuzluk İddiaları: Soruşturma Derinleşiyor - Son Dakika
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Politika

Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet ve Yolsuzluk İddiaları: Soruşturma Derinleşiyor

Manavgat Belediyesi\'nde Rüşvet ve Yolsuzluk İddiaları: Soruşturma Derinleşiyor
05.07.2025 13:07  Güncelleme: 13:17
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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manavgat Belediyesi'nde rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddialarına dair yeni detaylar ortaya çıktı. 34 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturmanın derinleştiği bildirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat Belediyesi ve bağlı birimlerinde tespit edilen rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddialarında soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine 7 Mayıs 2025 tarihinde bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil toplam 34 kişi hakkında dün gözaltı kararı verilmiş, 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adli süreç devam ederken, delil toplama ve ifade alma işlemleri sürüyor.

Yeni detaylar

Soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Delillere yönelik yapılan incelemelerde, belediyeye iş yeri açma, çalıştırma, inşaat ve iskan ruhsatı için başvuranların işlemleri kasten bekletilip rüşvet alınmadan işlem yapılmadığı, imara aykırı ve izinsiz yapıların tespiti sonrasında, bu yapılara geriye dönük ruhsat ve izin belgeleri düzenlenerek rüşvet karşılığı yasal hale getirildiği tespit edildiği belirtildi.

Belediyeye ait şirketlerden sahte fatura ve paravan şirketler yoluyla kamu kaynaklarının kişisel menfaat için kullanıldığı ve yaklaşık 800 milyon TL'nin zimmete geçirildiği, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da başkanlık görevini kendi şahsi menfaatleri ve siyasi hedefleri için gelir kaynağına dönüştürdüğü bulgular arasında yer aldığı kaydedildi.

Somut olaylara ilişkin bulgularda ise Belediye Başkan Yardımcısı M. E. T'nin makam odasında 110 bin Euro rüşveti baklava kutusu içinde alırken suçüstü yakalandığı, bir otelin sahibi K. B'nin beyanında oteline yaptığı bar ve restoran eklentisi için belediye başkanı ve yönlendirdiği kişiler tarafından 1 milyon 500 bin TL rüşvet talep edilip alındığı belirtildi. Belediye başkanının evi için 350 bin Euro rüşvet alındığı belirtilen iddiada CİMER'e yapılan bir ihbarın kapatılması için 1 milyon TL rüşvet verildiği, başka bir CİMER ihbarında, 50-60 milyon TL ceza yazılacağı belirtilerek rüşvet istendiği, şikayetçi olacağını söylemesi üzerine 350 bin Euro ve 1 milyon TL'si iade edildiği ileri sürüldü.

Başka bir otel sahibi Z. S'nin beyanında ise, otel ruhsatı işlemleri için, belediyenin bir şirkete olan 6 milyon 600 bin TL borcunu ödemesi istenip ödendiği ileri sürüldü. İskan işlemleri için de 200 bin Euro rüşvet elden verildiği kaydedilen beyanda hafriyat ve inşaat işleri belirli kişiler aracılığıyla zorla belirlendiği, iskanı geciktirme tehdidiyle yönlendirmeler yapıldığı ileri sürüldü.

Yine Manavgat'taki bir işletmede iskana aykırı yapılaşmaya rağmen usulsüz ruhsat ve iskan verildiği, karşılığında ise 500 bin Euro rüşvet alındığı istihbarat bilgileriyle tespit edildiği, bir otel projesinde de belediyeye ait park alanı otel arazisine katıldığı, usulsüz yapı kullanma belgesi düzenlenip 370 bin Euro rüşvet alındığına dair banka hesap bilgileri bulunduğu belirtildi.

Side Antik Kent'ine turist taşıyan araçların girişine müsaade edilmesi karşılığında kişi başı 1 Euro gayri resmi ödeme alındığı belirtilirken, bu ödemeler sahte fatura düzenlenerek resmileştirilmeye çalışıldığı belirtilen soruşturma detaylarında, inşaat firmasına 800 bin 11,91 TL ve M. K. S'ye 112 bin TL fatura düzenlendiği ancak malzemeler teslim edilmediği kaydedildi.

Paravan firmalar üzerinden belediyeye sahte mal ve hizmet alımı yapılmış gibi fatura kesilip kamu kaynağı zimmete geçirildiği belirtilen soruşturma detaylarında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 20 milyon Euro kaynak temin etmeye çalıştığı, Side Kemer Mahallesindeki villasını 750 bin Euro bedelle aldığı ve bedelin otel yatırımcıları tarafından karşılandığı, Kumköy'deki villasının bedelsiz şekilde yıkılıp yenilendiği ve otel sahiplerinden bedel talep ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Soruşturmada şüphelilere yönelik, "Rüşvet, İrtikap, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Örgüte Üye Olmak" suçlamaları olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Yönetim, Manavgat, Politika, Ekonomi, antalya, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet ve Yolsuzluk İddiaları: Soruşturma Derinleşiyor - Son Dakika

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