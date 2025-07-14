Manavgat'ta CHP'li Çiçek Başkan Vekili Oldu

1) MANAVGAT BELEDİYESİ'NDE CHP'NİN ADAYI ÇİÇEK, BAŞKAN VEKİLİ OLDU (2)

OY PUSULASI TARTIŞMASI

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Manavgat Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Meclis salonundaki oylamayı çok sayıda partili takip etti. CHP Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Aykut Kaya, Cavit Arı, Mustafa Erdem ve Sururi Çorabatır da salonda yer aldı.

Mecliste oylama öncesi ve sırasında CHP ile AK Parti meclis üyeleri arasında sık sık sözlü tartışma yaşandı. AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Kara, meclis başkanı CHP'li Hacer Keçer Karakoç'tan söz hakkı isteyip konuşmaya başladı. Seçim dışındaki konulara değinmesi üzerine Karakoç, meclis gündeminin sadece belediye başkan vekilinin seçimi olduğunu söyledi. Karakoç'un, diğer konuların eylül ayı meclis toplantısında görüşüleceğini belirtmesi üzerine Kara, seçimde adayların adının yazılacağı oy pusulasında el yazısı kullanılmamasını talep etti. Kara'nın talebine MHP Grup sözcüsü Mücahit Tatar da destek verdi. Bilgisayar çıktısıyla isimlerin yazılı olduğu pusulaların kullanılması talebi üzerine meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kara'nın talebi meclis başkanı tarafından reddedildi.

Manavgat Belediye Başkan Vekili seçilen Mehmet Çiçek, oylama sonrası şunları söyledi:

"Manavgat halkının iradesini korumak ve belediyenin hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmek adına vekalet görevini üstlendim. Manavgat'ımıza hizmet etmek, bu toprakların doğasına, tarihine, kültürüne ve insanına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu. İşte bu anlayışla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 250 bini aşkın hemşerimize karşı sorumluluğumuzun farkında olarak kesintisiz, kapsayıcı ve nitelikli hizmet üretmeye devam edeceğiz."