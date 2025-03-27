Manavgat'ta Kadir Gecesi İftar Sofrası - Son Dakika
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Politika

Manavgat'ta Kadir Gecesi İftar Sofrası

Manavgat\'ta Kadir Gecesi İftar Sofrası

Manavgat Belediyesi, Kadir Gecesi vesilesiyle Kızılot Mahallesi'nde geniş katılımlı bir iftar yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, iftar sonrası vatandaşlara lokma ikramında bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

27.03.2025 14:59  Güncelleme: 15:03
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Manavgat Belediyesi, İslam alemi için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi vesilesiyle Kızılot Mahallesi'nde geniş katılımlı bir iftar yemeği düzenledi.

Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, binlerce vatandaş dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, iftar programında vatandaşlarla yakından ilgilenerek, onların taleplerini dinledi.

Külliye Camii önünde lokma ikramı

İftar programının ardından Manavgat Külliye Camisi önünde, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara ve eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara tarafından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Başkan Kara ve eşi, lokma dağıtırken vatandaşlarla sohbet ederek, bu anlamlı gecede duaların kabul olması temennisinde bulundular.

Başkan Kara: "Hayırlara vesile olsun"

Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, bu özel geceye dair yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Kara, "Bağışlanma ve rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu mübarek Kadir Gecesi'nde, Kızılot Mahallemizde kurduğumuz iftar soframızda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Külliye Cami önünde de halkımıza lokma ikramında bulunup, dualarımızı hep birlikte semaya yükselttik. Tuttuğumuz oruçların, ikramda bulunduğumuz lokmaların ve ettiğimiz duaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı iftar programına, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara ile eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manavgat'ta Kadir Gecesi İftar Sofrası - Son Dakika

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