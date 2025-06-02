Manavgat\'ta Turizm Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi'nin Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, daha sonra yaptığı açıklamada gençlerin turizm alanındaki potansiyeline dikkat çekti. Kara, "Manavgat'ımızın turizm alanındaki gelişimine katkı sunacak, bilgi ve birikimleriyle sektöre yön verecek genç mezunlarımızın heyecanına ortak olduk. Mezun olan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, diplomalarını alırken büyük bir sevinç yaşadı. Fakülte birincisi, yaptığı teşekkür konuşmasında hem ailesine hem de akademisyenlerine minnettarlığını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da törende bir konuşma yaparak mezun olan öğrencileri kutladı, başarılarının devamını diledi.

Törene Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. - ANTALYA