Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli'yi Manisa'ya davet etti - Son Dakika
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Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli'yi Manisa'ya davet etti

17.08.2022 17:07
Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli'yi Manisa'ya davet etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve Genel Merkez yönetim kadrolarını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ankara'ya giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve Genel Merkez yönetim kadrolarını ziyaret etti. Başkan Ergün, 20 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'daki programına MHP Lideri Bahçeli'yi de davet etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'ye hediye takdim eden ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ergün, Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştireceği programa davet etti. Programda devlet yatırımlarının yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan 2 milyar 675 milyon liralık yatırımların da törenle toplu açılışlarının gerçekleştirileceğini belirten Başkan Ergün, Genel Başkan Bahçeli'yi Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden MHP Lideri Bahçeli, Manisa'ya selamlarını iletti.

Genel merkez kadrolarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Başkan Ergün, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ile bir araya geldi. Başkan Ergün, Genel Merkez kadroları ve Milletvekili Ersoy'a Manisalıların selamlarını ileterek, hediye takdiminde bulundu. Genel Merkez temaslarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Ergün, "Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizdeki temaslarımızı tamamladık. Başta Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve genel merkezimizdeki değerli çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Ankara, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ergün, MHP Lideri Bahçeli'yi Manisa'ya davet etti - Son Dakika

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