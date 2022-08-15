Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde imar planı gerginliği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Meclisi toplantısında imar plan çalışmaları ile ilgili kendisine yöneltilen iddialara yanıt verdi. Başkan Ergün'ün açıklaması öncesi CHP Grubu salonu terk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin ikinci oturumu Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında toplandı. Toplantıda imar planlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ergün'ün konuşması öncesi CHP Grubu salonu terk etti. Toplantının terk edilmesi meclis üyeleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Konuyla ilgili Başkan Ergün, "CHP grubu toplantıyı terk etti. Çünkü gerçekleri dinlemeye cesaretleri yok" dedi.

Mevcut Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yapılan çalışmayı sunum eşliğinde anlatan Başkan Ergün, "Bu yerler 1958 ve 60'lı yıllarda temeli dedemizden gelip, nur içinde yatsın babamızın mevcut arsaları. İlk plan 1971 yılında yapılmış. Bu bölgeyle beraber askeriyeye kadar olan bölgenin ilk planları yapılıyor. 1989 yılına geldiğimizde yani Manisa'nın bütün planlarının yapıldığı güne geliyoruz. O zaman buradaki tüm arazilere 5 kat imarlı ve tabana 0,40 oturan ve emsali 5 katla çarptığınızda 2 emsalli yerlerdir. Eski köye yeni adet getirmedik. Emsali 2'dir. Öncelikle herkesin şunu iyi bilmesini istiyorum. Yeşil alanlardan konuta kaydırdığımı, çevirmiş olduğumu iddia ediyorlar. Bu tümüyle yalandır. İşin aslı imar adasının yerinin değiştirilmesidir. Yeni düzenlemede yeşil alan, depoların olduğu alana kaydırılmıştır. Eski parsellerin, 22 bin 897 metrekarelik alan, bütün arsaların toplamından bahsediyorum. Eski tapumuz bu kadar. Yeni planlamada da bu metrekare aynıdır. Sadece yeri değişmiştir. Yani 1 metrekare artış dahi söz konusu değildir. Yeşil alan konut alanına çevrildi iddiası tamamen yalan ve iftiradır" diye konuştu.

Kat artışının yükselmesinin inşaat alanının artışı olarak algılanamayacağının altını çizen Başkan Ergün, "Bu ne demek? Benim bu 5 kat yaptığım binada kullandığım toplam metrekare, tabanda daha çok yeşil alan ve otopark yapılması amacıyla inşaat alanının yukarıya yükseltilmesidir. İç içe girmiş 6 metrelik ara bahçelerle birbirini seyrediyor. Ama buraya iki tane 15 katlı oturtulduğu zaman yeşil alan kazanılır. Yapılmak istenen bu. Tüm Mimar Sinan Bulvarı aksı üzerinde ne kadar arsa varsa, ne kadar ileride kentsel dönüşüme girecek binaların yeniden yapılması halinde bu bulvar üzerinde prestij caddesi aksı dediğimiz bir madalyondur burası. Aynı düşünceyle bütün bulvara aynı 15 kat verilmiştir. Sadece şahsıma yapılan bir uygulama değildir. Manisa kamuoyu bunu böyle bilsin. Bu bulvar üzerinde tam tamına 698 parsel bu uygulamadan faydalanmaktadır. Metrekare toplamı da 750 bin metrekare. Yapısı bulunmayan arsaların toplamı da 350 bin metrekare" dedi.

"Ne rantla ne rüşvetle işimiz olmadı, olmayacak"

Aynı emsalin kamuya da verildiğine dikkat çeken Başkan Ergün, "Elginkan Vakfı önündeki emsali oraya da verdi bu meclis. Eski garajın olduğu yerde yapacağım bir projeyi 15 kat olarak yapabilirim. Orada bulunan 698 parseli kapsıyor arkadaşlar. Bizim bugüne kadar aile olarak neler yaptığımız ortadadır. Manisa'da kazandığımızı bugüne kadar hep Manisa'da harcadık. O noktada Ergün Ailesi olarak ne yaptığımızı saymak istemiyorum. İmar rantı, imar yolsuzluğu, 350 milyon gibi söylemlerin dile getirilmesi iftiradan başka bir şey değildir, karalamadır. Neden olmaya başladı? Seçimler yaklaşıyor. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği seçimleri var. Ondan sonra da yerel seçimler var. Ben bunları her dönemde yaşadım. Ama her seferinde cevabını oy sandığında vatandaş veriyor. Bizim bugüne kadar ne rantla ne rüşvetle işimiz hiç olmadı. Bundan sonra da olamayacağını beni tanıyanlar çok iyi bilir ve olamaz da" dedi.

Kendilerine yöneltilen iddiaları ortaya atanlara seslenen Başkan Ergün, "Bizi bununla suçlayanlara hodri meydan diyorum. Bütün bu Mimar Sinan Bulvarı'ndaki verdiğimiz bu imar uygulamasını eğer bu meclis değiştirelim, eski haline dönüştürelim diyorlarsa hodri meydan ben varım. 33 yıldır Manisa'ya imar yapılamamış. Oradaki gelişmeler Manisa'nın geleceğini, önümüzdeki 30 yılı, 50 yılı kapsayan bir plandır bu. Bu planları madem rant olarak gördünüz, bir kere daha söylüyorum hodri meydan değiştirelim. 698 kişiye de gidin izah edin. Haklarını insanların ellerinden alın" dedi.

CHP Grubu'nun tüm planlara olumlu oy kullandığını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, şunları söyledi:

"Bu planlara rant dediniz, neden 5000'lik planlara onay verdiniz? Bu planlar geçerken, CHP Grubu ve bütün meclis üyeleri oybirliğiyle geçirdi. Onu geçtik. 1000'lik planlara geldik. Bugün rant iddiasında bulunan CHP, 1000'lik planlara da oybirliğiyle oy verdiğini unuttu mu? Hepsine evet diyeceksin, dışarıda gideceksin şov yapacaksın. Takdir kamuoyunun. İşin aslı budur. Allah'a çok şükür veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Bir kere daha söylüyorum rant olarak görüyorsanız hemen bu kararı değiştirelim. Öyle bir düşünce varsa Allah bana nasip etmesin. Ama herkes faydalanıyorsa, Cengiz Ergün de kardeşleri de bu Manisa'nın evlatlarıdır. Verilecekse herkese verilsin."

Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, Manisa'nın imar planlarını uzun yıllardır beklediğini vurgulayarak, bu konuda bir rantın söz konusu olamayacağını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Dilşat Ulaş da, meclisin er meydanı olduğunu ve terk edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi. İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Palabıyık da, imar plan çalışması yapmanın kolay bir şey olmadığını ve vatandaşın büyük bir beklenti içinde olduğunu hatırlatarak, meclisin önemli ve büyük adımlar attığının altını çizdi.

İçkili yer ruhsatı konusunda açıklama

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısının ilk oturumunda alınan içkili bölge kararı ve ardından bazı kesimlerce ortaya atılan haksız ithamlara yönelik de belgeleriyle açıklama yapıldı. Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, bir sunum gerçekleştirdi. Yalçınkaya, "İçkili bölge kararımıza açıklık getirmek istiyorum. Farklı yorumlar ortaya çıktığı için belgelerle yaptıklarımızı anlatacağız. İçkili yer bölgesiyle ilgili iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili bir yönetmeliğimiz var. Belediyemiz de bu yönetmelikle iş ve işlemlerini yapıyor. Bu yönetmelikte ilköğretim okulları ve ibadet alanlarına 100 metre mesafeden bahsediyor. Bunun dışında herhangi bir mesafe aranmıyor. İçkili yer tespiti yapılan bölgenin karşısında adliye, sağında kamu tesis alanı, yanında emniyet var. Solunda üniversite var. Arkadaşlarımız konuyu meclis gündemine alırken mesafe tespitlerini yaparak alıyorlar. Mesafe tespiti yapıldıktan sonra içkili yer ilanı çıkıyor. Ondan sonra detaylı olarak bu içkili yer bölgesinin bağımsız bölüm tespiti yapılıyor. Şu anda bu AVM'nin içerisinde 80 tane bağımsız bölüm var. Bu 80 bağımsız bölümden hangisi içkili yer ruhsatı alacaksa bu bir adım oluyor. İkinci adımı Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün güvenlik açısından bir risk taşıyıp taşımadığına dair görüşü, üçüncü adımı mesafe tespiti, dördüncü adımı ise belge düzenleme. Belge düzenlenmeden hiçbir hak vermemiş oluyorsunuz. Geçen ay biz birinci adımı atmış olduk" diye konuştu.

Mesafeleri sunum ve uydu fotoğrafları üzerinden tek tek anlatan Yalçınkaya, "Kamu tesis alanlarıyla ilgili yönetmelikte herhangi bir ifade yok. İçkili yer ruhsatı başvurusu yapan lokanta. Bu lokantayla ilgili mülki idare amirine görüş soracağız. Mülki idare amiri uygun görüş verirse, bunun yeniden mesafe tespit ölçümleri yapılacak, dosyaya konulacak. Dolayısıyla ortaya çıkan tartışmalar tamamen gereksiz tartışmalardır. Elde edilip önümüze getirilen belge ise Mart ayında içkili yer bölgesinin tamamı için mülki idare amiri ile yaptığımız yazışmada ilgili kaymakamlığın 'şu aşamada uygun değildir' görüşüdür. Bu görüş düzelmeden bizim buradaki bağımsız birimlerden herhangi birine ruhsat verme şansımız bulunmamaktadır. Bugüne kadar idaremizce olumsuz görüş alınan hiçbir yere ruhsat verilmemiştir. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemizce verilen içki ruhsatı, 3 veya 5 tanedir. Ne kamuoyunu ne meclisimizi ne de Başkanımızı yanıltacak hiçbir surette kamu görevlileri bir işlem tesis edemez. Hiçbir kamu görevlisi bu tarz bir belgeyi düzenlerken, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket edemez" dedi. - MANİSA