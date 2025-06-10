Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Duygusal Veda - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Duygusal Veda

10.06.2025 18:34
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybettikten sonra binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözyaşları içinde Zeyrek'in sevimliliğini ve Manisa'ya olan bağlılığını anlattı.

Belediye önünde Başkan Zeyrek'e acı veda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yol arkadaşı Zeyrek'e gözyaşlarıyla veda etti

On binlerce Manisalı, başkanlarını uğurladı

MANİSA - Manisa'da evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmesine rağmen hayata tutunamayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "O'nun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Kızları bize emanet. Ailesi bize emanet. Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin" diyerek duygularını ifade etti.

Kurban Bayramının ilk günü gece saatlerinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zeyrek'in cenazesi bugün hastaneden eş Nurcan Zeyrek tarafından teslim alınırken, cenaze töreni için ise halk belediye binası önünde toplandı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Zeyrek Ailesi, Manisalı vatandaşlar, belediye başkanları, siyasiler ve STK temsilcileri katıldı. Belediye önünde yapılan cenaze törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, "Ferdi Beyle tanışıklığımız 31 Mart seçimlerinden sonra oldu. Manisa'ya olan sevdasını burada gördüm. Her geçen gün onunla çalışmanın ne kadar büyük ayrıcalık olduğunu gördüm. Son bayram ziyaretinde de vasiyet eder gibi, 'İyice dinlenin, ailenizle bol vakit geçirin çünkü dönüşte çok çalışacağız' dedi. Bize emanet ettiği bayrağı alıp daha da yukarı taşımak. Elimizden geleni yapmak" diye konuştu.

"Manisa sevdalısıydı"

Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise, "O, Manisa sevdalısıydı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı, gecesini gündüzüne katmadan 'yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi, 'belediye başkanı olacağım' diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi 'Nurcan dik dur, 3 çocuğumuz var.' Ben ona söz verdim, hep dik duracağım onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. 3 yavrum var sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki tüm Manisa'nın Türkiye'nin duaları bizimle" dedi.

"Yüküm ağır diyordu, şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. Özel; "Ben altı yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşından beri elimde mikrofon var. Herhalde bu konuşmaların şimdiye kadarki en zoru bu konuşma. Biz, burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları, ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlar. Ferdi, benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı; eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa'ya. Yunusemre belediye başkan adayı olmak istiyordu. 'Ben alacağım, kazanacağım ağabey orayı' diyordu. Dedik ki 'Hayır. Şehzadeleri de kazanacağız, Yunusemre'yi de.' 'Ben?' dedi. 'Sen büyükşehir.' 'Ağabey' dedi, 'Onun en üst katından İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş, bize vermezler orayı' dedi. 'Sen alırsın Ferdi' dedim. Dedi 'Alınmaz.' Dedim ki 'Manisa'da, Yunusemre'de seni sevmeyen var mı? Yok. Senin dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış.' Yüzde 6 alamadığımız şehirde, yüzde 60 aldı. Bana diyordu ki 'Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin.' Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa'yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Kızları bize emanet. Ailesi bize emanet. Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz, bizden Ferdi'ye az geçmiştir, Ferdi'den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin. Dayanma gücü versin."

Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne doğru götürüldü. Zeyrek'in cenazesi, burada kılınacak öğle namazının ardından törenle Cumhuriyet Meydanı'na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Duygusal Veda - Son Dakika

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