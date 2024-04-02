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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, verdiği sözleri yerine getireceğini belirtti - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, verdiği sözleri yerine getireceğini belirtti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, verdiği sözleri yerine getireceğini belirtti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti. Zeyrek, seçim sonuçlarının değerlendirilebileceğini vurgulayarak, Manisa'nın genel başkanlarına sahip çıktığını dile getirdi. Ayrıca, eski belediye başkanının kasadan başka hesaplara para transfer etme talebiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesislerini kullanmayacağını da açıkladı.

02.04.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, "Öncelikle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.

Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının çok yönlü değerlendirilebileceğini vurgulayan Zeyrek, Manisa'nın genel başkanları Özgür Özel'e sahip çıktığını dile getirdi.

Kendisini büyük sorumluluğun beklediğine işaret eden Zeyrek, şunları kaydetti:

"Öncelikle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 74 yıllık bir hayaldi. Manisa'da yerelde iktidar özlemini gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçimden sonra belediye ve belediyeye bağlı idarelerin kasasından başka hesaplara yaklaşık 610 milyon lira transfer edilmesini istemiştir. Bu durumla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yangından mal kaçırırcasına bu ödemeyi yapma isteğinin neden olduğunu gerçekten anlayabilmiş değiliz. Yarın mazbatamızı alıp göreve geleceğiz. Sonra faturalarımızı açıp inceleriz, eğer gerçekten yapılması gereken bir ödemeyse tabi ki yaparız. Kimseyi mağdur etmeyiz."

Manisa Futbol Kulübü ilgili de konuşan Ferdi Zeyrek, "Manisa FK, belediyenin tesislerini, otobüsünü, benzinini kullanıyor. Dün akşam Manisa FK'nın sahibine de ilettim. Cuma sabah itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinden çıkmalarını istiyorum. Alt ligdeki çocuklarımızın ve onların ailelerinin bütün emanetleri bende, en ufak bir kaygıları olmasın. Basketbol takımımız devam edecek. Pazar günü play-off için çok önemli bir maç var oraya gideceğiz. Manisa FK artık belediye tesislerini kullanmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, verdiği sözleri yerine getireceğini belirtti - Son Dakika

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