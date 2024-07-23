Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Turgutlu Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Turgutlu Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Turgutlu Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Başkan Zeyrek, Turgutlu'da da birlik ve beraberlikle hizmet edeceklerini belirtti.

23.07.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Manisalıların kendilerine verdikleri sorumlulukların farkında olarak, Turgutlu'da da birlik ve beraberlikle hizmet edeceklerini belirten Başkan Zeyrek, "Turgutlu halkımızın size 5 yıl daha görev vermesi, sizin geçmiş 5 yıldaki başarınızı da göstermektedir. Bu 5 yılda el ele, kol kola, birlikte çok güzel hizmet edeceğimizin farkındayım. Tekrardan sizleri tebrik ederim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretlerine Turgutlu ile devam etti. Başkan Zeyrek, ilçe temasları kapsamında ilk olarak Turgutlu Belediyesini ziyaret etti. Başkan Zeyrek; Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Başkan Zeyrek: "Çok güzel hizmet edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Yerel seçimlerden Manisa olarak çok büyük bir başarıyla çıktık. Tabi halkımızın teveccühünü taçlandırmak gerekiyor. Bize verilen sorumlulukların farkındayız. Geçtiğimiz 5 yıllık sürede zaten Turgutlu'muza çok güzel hizmetleriniz vardı. Bu sorumluluk çerçevesinde inşallah önümüzdeki 5 yılda da Büyükşehir'in katkılarıyla birlikte daha iyi hizmet etmek, birlik ve beraberliğimizi daha iyi korumak benim en büyük isteğimdir. Birlikteliğimiz, bundan sonra Büyükşehir Belediyesinin gücüyle daha da güçlenecektir. Turgutlu'muza yapacağımız hizmetleri seçim döneminde birlikte planladık. Bunları hayata geçirmenin vakti geldi. Bu çerçevede, planlı ve bütçelerimizin uygun olduğu şekilde bunları Turgutlu'ya kazandırmak da hedeflerim arasında. Turgutlu halkımızın size 5 yıl daha görev vermesi, sizin geçmiş 5 yıldaki başarınızı da göstermektedir. Bu 5 yılda el ele, kol kola, birlikte çok güzel hizmet edeceğimizin farkındayım. Tekrardan sizleri tebrik ederim" diye konuştu.

Başkan Akın: "Büyükşehir'in desteğiyle güzel hizmetler yapacağız"

Ziyareti nedeniyle Başkan Zeyrek'e teşekkürlerini sunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Manisa halkı, gerçekten bir değişim arzu ediyordu. Bu değişimi de Büyükşehir'de sizinle, ilçelerimizde de diğer belediye başkanlarımızla gerçekleştirdik. Genel Başkanımızın da ifade ettiği şekilde, halkımız bize bir kredi verdi. Bu krediyi çok doğru bir şekilde kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Turgutlu olarak sorumlulukların farkındayız. Bu sorumluluklarımız doğrultusunda da bize destek veren halkımıza hizmet edeceğiz. Uzun süre belediye geçmişimizden dolayı sorunlara hakimiz. Bazı problemlerimizi geçtiğimiz 5 yılda çözebildik. Ancak o geçtiğimiz 5 yılda Büyükşehir Belediyesinin hiçbir desteğini görememiştik. Buna rağmen çok güzel işler başardık. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte, Büyükşehir'in de desteğiyle sizin bilgi birikiminizle güzel hizmetler yapacağız. İnşallah halkımızın kredisini boşa çıkarmayacağız" dedi.

CHP İlçe Başkanı Ayma: "Halkımız 15 yılda düzgün hizmet alamadı"

Partilerinin gösterdiği başarı tablosu ve birlik beraberliğin kendilerini gururlandırdığını ifade eden CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma da, "Öncelikle Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Hepimize inşallah 5 yılda halkımıza en iyi hizmetleri verebilmeyi nasip etsin. Halkımız 15 yılda düzgün hizmet alamadı. Önceki dönem 4 tane belediye başkanımız deyim yerindeyse hizmet için aslan gibi çarpıştılar. Artık birlikte güçlüyüz. Halkımıza layık olmak için elimizden ne geliyorsa çalışacağız. Ben inanıyorum ki, 5 yıl çok güzel geçecek. Şimdiden hem sizin hem Çetin Başkanımızın emeklerine sağlık" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Akın ve meclis üyeleriyle birlikte ilçeye yapılacak proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Turgutlu Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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