Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 Dönemi Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 Dönemi Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 Dönemi Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Manisa'nın gelişmeye açık yönleri ve gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilebilecek vizyon projeler ele alındı.

09.07.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında 2024-2029 dönemi stratejik planlama toplantısı gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Manisa'nın gelişmeye açık yönleri ve gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilebilecek vizyon projeler gündeme geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında Manisa'nın geleceğine yön vermesi amaçlanan 2024-2029 dönemi stratejik planlama toplantısı gerçekleştirildi. Şehrin geleceğine yön verecek, gelişmesine katkı sağlayacak toplantı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz katıldı.

Başkan Zeyrek: "Bu plan Manisa'mızın geleceğini şekillendirecek önemli bir yol haritası olacak"

İl genelinde yaşanan sorunları ve bu sorunların çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunulan toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'mın kalkınması yolunda atılacak adımları belirlemek için ilçe belediye başkanlarımız, Büyükşehir ve MASKİ yetkililerimiz ile beraber çalışıyoruz. 2025-2029 dönemi stratejik planımızı da katılımcı bir anlayışla oluşturacağız. İnanıyorum ki, ortaya koyduğumuz çalışmaların sonucunda, ortak çalışmayla kentimizi kalkındıracak projeleri hayata geçireceğiz. Bu plan da önümüzdeki 5 yıllık süreçte Manisa'mızın geleceğini şekillendirecek önemli bir yol haritası görevi görecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 Dönemi Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024-2029 Dönemi Stratejik Planlama Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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