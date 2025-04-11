Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Temsil Edildi - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Temsil Edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi\'nde Temsil Edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katıldı. Zirvede demokrasi, yerel yönetişim ve halklar arası diyaloğun güçlendirilmesi konularında görüşüldü.

11.04.2025 14:54  Güncelleme: 14:56
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki zirvede yer alarak, yerel demokrasinin ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni zirvede, Belediye Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ural Sevener temsil etti. Zirvede, Türkiye'den büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile Almanya'daki kardeş şehir belediyelerinden çok sayıda temsilci bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında kentler arası iş birliğinin artırılması, demokrasi, yerel yönetişim ve halklar arası diyaloğun güçlendirilmesi konuları yer aldı. Zirve sonunda tüm katılımcı belediyelerin ortak görüşleriyle hazırlanan sonuç bildirisine Manisa Büyükşehir Belediyesi de imzasını attı.

Ortak bildiri yayınlandı

Zirvede, belediye başkanları ortak bir bildiri imzaladı. Bildiride, zirvenin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra halklar arasındaki dayanışma ve ortak demokratik değerlerin ifadesi olduğu belirtilerek, "Bizler, Türkiye ve Almanya'dan belediye başkanları olarak, şehirlerimiz arasında karşılıklı anlayışı, diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir araya geldik. Bu zirve, ülkelerimiz arasındaki 100 yıllık diplomatik ilişkilerin yanı sıra halklarımız arasındaki dayanışma ve ortak demokratik değerlerin bir ifadesidir. Kentler, demokrasinin ve özgürlüklerin yaşandığı ve korunduğu alanlardır. Yerel yönetimler, halk iradesinin doğrudan temsil edildiği, temel hakların savunulduğu ve katılımcı demokrasinin hayata geçtiği öncü kurumlar olarak, özgür ve adil toplumların inşasında belirleyici rol üstlenmektedir" denildi.

Bildiride, yerel yönetimlerin özgürce görev yapabilmesinin önemi, ifade özgürlüğü ve demokratik değerlere olan bağlılık, her türlü baskı ve müdahaleye karşı halkın iradesini savunmaya olan kararlılık vurgulandı. Kentler arasında iş birliğini teşvik ederek, sadece iyi uygulamaları paylaşmayı değil, aynı zamanda ortak demokratik değerleri de güçlendirmenin taahhüt edildiği belirtildi. Seçilmiş ancak özgürlüklerinden mahrum bırakılmış belediye başkanlarıyla dayanışma mesajı da verilen bildiride, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ifade edilerek, "Halk iradesine, hukukun üstünlüğüne ve yerel demokrasiye sahip çıkmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde Temsil Edildi - Son Dakika

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