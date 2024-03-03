Manisa'da 2. Şifalı Otlar Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Manisa'da 2. Şifalı Otlar Festivali düzenlendi

Manisa\'da 2. Şifalı Otlar Festivali düzenlendi

Manisa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Şifalı Otlar Festivali'ne eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldı. Arınç, şifalı otların alternatif tıp kaynağı olduğunu ifade ederek, hastanelerin adının şifahane olarak değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

03.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Manisa 2. Şifalı Otlar Festivali'ne katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç şifalı otların alternatif tıp kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bu işin babası rahmetli Suat Arusan'dır. Suat Bey'in itiraz ettiği bir konu vardı. 'Bundan sonra hastane kelimesi kullanılmamalı şifahane denilmeli' diyordu. Ne kadar güzel. Oraya hasta giren şifa bulmalı, şifahen taburcu olmalı. İnşallah Fahrettin Koca ile Sayın Bakanımızla bir konuşursak hastanenin adını şifahane yapacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl deprem nedeniyle yapılamayan Manisa Şifalı Otlar Festivali'nin ikincisi yapıldı. Şehzadeler Belediyesinin öncülüğünde, Manisa Pazarcılar Odası, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin katkılarıyla ilçedeki tarihi Kurşunluhan'da yapılan festivale eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Muzaffer Yurttaş, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, ot satıcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk'ün selamlama konuşmasının ardından festivalin komite başkanı olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı Muzaffer Yurttaş, Türkiye'nin endemik bitki bakımından zengin bir ülke olduğunu ve Manisa'nın da şifalı otlarıyla ünlü bir şehir olduğunu belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise festivalin ortaya çıkmasının fikrinin Dr. Muzaffer Yurttaş'a ait olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Çelik şunları söyledi:

"Bu sene festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Burası bir şifa şehri, bir tarih şehri. Biz başlattık. Nasıl ki bir bahar bir çiçeğin açmasıyla başlıyorsa bunun ikincisini düzenlediğimiz bu festivali başlatmış olduk. İnanıyorum ki 1 Nisan'dan sonra Yavuz Kurt başkanımızla birlikte bu festival giderek büyüyecektir. Belki 6 ayda bir, belki haftada bir yapılacak ve çok daha fazla katılımlarla yapılacak hale gelecektir" dedi.

"Hastane yerine şifahane"

Açılışta son konuşmayı yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise babasının Yunusemre'nin Büyüksümbüller köyünden, annesinin de Alanyalı ve Girit'ten geldiğini belirterek, Giritlilerin ot yemeklerine olan düşkünlüğünden bahsetti. Arınç, "Şimdi ota dönüş var. Yani sağlıklı beslenme, doğal beslenme, şifalı beslenme bütün dünyada gündemde. Biz bunu farkında değiliz. Hepimiz ilaç kullanıyoruz. Bu ilaçların hemen hemen hepsi sentetik. Bu ilaçlar bir şeyi tamir ederken başka yerleri bozan ilaçlardır. Yan etkileri çok fazladır. Bir doktorun karşısında bunu söylemek cesaret işi ama ilaç kullanmamayı, mümkünse doğal yollarla tedavi olmayı tavsiye ederler. Ben bu yaşıma geldim bunu öğrendim ama çok geç öğrenmişim. Fakat mecburen antibiyotiği de kullanabilirsiniz onu da dengeleyecek başka bir şeye ihtiyaç olabilir. Şimdi doğal hayat klinikleri çok fazlalaştı. Doğal hayatı zaten Dr. Muzaffer Yurttaş yapıyor ama bunun babası rahmetli Suat Arusan'dır. 3 sene önce rahmetli oldu. O derdi ki; 'Bizim bu doğal şifa olarak yaptıklarımızın yan etkisi yoktur, dorudan etkisi vardır' bu çok önemlidir. Mide koruyucu ilaç kullanıyorsunuz, onun bir şeye faydası var ama 10 şeye de zararı var. Kullandığım için bunları söylüyorum, aynen tespitlerimdir. Bu şifalı bitkileri de ölçülü kullanmak lazım yoksa o da karaciğere zarar veriyor. Demek ki işi uzmanına soracaksınız. Suat Beyin itiraz ettiği bir konu vardı. 'Bundan sonra hastane kelimesi kullanılmamalı şifahane denilmeli' diyordu. Ne kadar güzel. Oraya hasta giren şifa bulmalı, şifahen taburcu olmalı. İnşallah Fahrettin Koca ile Sayın Bakanımızla bir konuşursak hastanenin adını şifahane yapacağız" diye konuştu.

Arınç, konuşmasının ardından sahnede görev alan minik çocuklara hediyeler takdim ettikten sonra Kurşunluhan içinde kurulan stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Bülent Arınç, Manisa, Sağlık, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa'da 2. Şifalı Otlar Festivali düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:43 İki otomobil birbirine girdi 3 ölü, 2 yaralı İki otomobil birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 17:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da 2. Şifalı Otlar Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement