Manisa\'da Seçim Güvenliği İçin 5 Bin 298 Kolluk Kuvveti Görevlendirilecek

Pazar günü gerçekleştirilecek olan 31 Mart mahalli idareler seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Manisa il genelinde seçim güvenliğinin 5 bin 298 kolluk kuvveti tarafından sağlanacağı bildirildi.
Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken ilçe seçim kurulları tarafından sandık görevlilerine eğitimler veriliyor. Manisa Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Manisa'da emniyet ve jandarma personeli olmak üzere; il merkezinde 1692, ilçelerde 3606, toplamda ise 5 bin 298 kolluk kuvvetinin görev yapacağını bildirdi.
En çok seçmenin olduğu ilçede sandık görevlilerine eğitim
Seçimlere hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Manisa'nın en çok seçmenine sahip olan Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısı Konferans Salonunda sandık kurulu görevlilerine iki seans halinde eğitim verildi. Biri seyyar olmak üzere 599 sandığın yer aldığı ilçede 190 bin 47 seçmen oy kullanacak.
Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Özlem Uğur Ekinci, "Hepiniz Pazar günü yapılacak olan seçimlerde görev yapacaksınız. Seçimde görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için bu eğitimleri düzenliyoruz. Hepinize başarılar diliyoruz" dedi.
Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Müdürü Faruk Kanber, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili sandık kurulu başkanlara ve memur üyelere iki seans halinde biri sabahtan biri de öğleden sonra olmak üzere eğitim veriliyor. Pazar günü seçimde yapacakları görevle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Yunusemre ilçemizde 1'i seyyar olmak üzere 599 sandık kurulacak. Bu kapsamda 1200 görevli eğitim almış olacak. Pazar günü saat 05.00'ten itibaren bina sorumlularına oy torbaları teslim edilecek. saat 07.00'de sandık kurulları sandıkların başlarında hazır olacak. hazırlıklarını yapıp saat 08.00'de oy kullanmaya hazır olacaklar. Saat 17.00'a kadar oy kullanma devam edecek. 17.00'den sonra sırada oy kullanmak için bekleyen yoksa sandıkları açıp sayım yapacaklar. Sonuçları seçim kuruluna teslim edecekler. Seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için jandarma ve emniyet olarak da gerekli önlemleri aldık." dedi.
Sandık kurulu üyelerine eğitim veren Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Zabıt Katibi Emre Yoleri, seçim esnasında sıkıntıların yaşanmaması adına bu eğitimin önemli olduğunu kaydetti. Yoleri, görevlilerin Cumartesi günü saat 12.00'den sonra sandık kurumlarını gerçekleştirmesi gerektiğini ve hangi oy pusulalarının olacağını belirtti. Büyükşehirde 19 aday olduğu için oy pusulasının uzun olduğunu ifade eden Yoleri, tüm sandık görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Manisa'da Seçim Güvenliği İçin 5 Bin 298 Kolluk Kuvveti Görevlendirilecek - Son Dakika
Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme' toplantısında, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli planlamalar yapıldı ve Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Toplantıda ayrıca sandık güvenliği, iletişim tedbirleri ve diğer önlemler hakkında bilgi verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcunun tüm büyükşehirleri aştığını belirtti. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 20 milyar lira iken, bu borcun yüzde 75'i CHP'li belediyelere ait. Işıkhan, belediyelerin borçlarının artmasına rağmen hizmet ve yatırım yapılmamasını eleştirerek, ülkede vizyonsuzluktan kurtulmanın önemine vurgu yaptı.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
Menemen Belediyesi, her akşam farklı bir mahallede iftar programları düzenliyor. Programlara yaklaşık 70 bin kişi katılıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, katıldığı programlarda müjdeler veriyor ve hizmetlerini anlatıyor. Ayrıca, yeni dönem için projelerini de açıklıyor. Başkan Pehlivan, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veriyor. Yerel seçimlere de değinen Pehlivan, halkın takdirine güvendiğini belirtiyor.
Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Bakan Bak, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını belirtti. Programda çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, projenin ikinci etabı için çalışmalara devam ettiklerini ve 1500 okula 57 bine yakın malzeme dağıtacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 9'uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağlı faaliyet gösteren Fener Market'i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan Fener Marketi gezerek, ürünleri inceledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?