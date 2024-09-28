Manisa, Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Edildi - Son Dakika
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Politika

Manisa, Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Edildi

Manisa, Kültür Yolu Festivali\'ne Dahil Edildi

Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne eklenmesini memnuniyetle karşıladı.

28.09.2024 13:16
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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Manisa'nın da eklenmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği etkinlikler vasıtasıyla festival ruhunu şehirlerle buluşturduğuna işaret ederek, Türkiye'nin uluslararası marka değerine de katkıda bulunan festivalin, özenle oluşturulan festival rotalarının, tarihi ve kültürel mirasları birer cazibe merkezine dönüştürdüğünü kaydetti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yerel, ulusal ve uluslararası sanatçıların katılımıyla düzenlenen konser, tiyatro, sinema, sergi, geleneksel sanatlar, atölye, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan programlarla 7'den 77'ye herkesi kuşattığına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikler tüm vatandaşlarımızı kültür ve sanatla buluşturuyor. Manisa'mızın da programa dahil edilerek etkinlik takvimine alınması için bir süredir görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Netice itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklama doğrultusunda çabalarımızın sonucunu almış bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Sanatseverleri ve kültür meraklılarını ilham verici bir yolculuğa çıkaracak Kültür Yolu Festivali'miz aynı zamanda şehrimizin geçmişi ile bugünü arasında bir köprü vazifesi görecek. Hem entelektüel hem de milli ve manevi değerlerimizi daha yakından tanıma imkanları sunan bu etkinliğin şehrimizde yapılması için gösterdiğimiz yoğun çabaya kayıtsız kalmayan ve şehrimizi program takvimine dahil eden Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz.Tüm hemşehrilerimizi festival programlarına katılarak heyecanımızı paylaşmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Manisa, Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Edildi - Son Dakika

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