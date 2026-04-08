Manisa'nın Yapısal Sorunları Gündemde - Son Dakika
Manisa'nın Yapısal Sorunları Gündemde

08.04.2026 19:03
Yeni Yol Partisi'nden Özdağ, Manisa'nın potansiyeline rağmen derinleşen sorunlarını vurguladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın sahip olduğu potansiyele rağmen uzun yıllardır biriken ve derinleşen yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın ekonomiye önemli katkılar sağlayan bir şehir olduğunu belirtti.

Kentte üretilen tarım ürünlerine ilişkin ihracat verilerini paylaşan Özdağ, su kirliliği, su kesintileri, trafik ve otopark gibi kentteki başlıca sorunlara dikkati çekti.

Her sorunun doğru bir irade ve kararlılıkla çözüm imkanını da içinde barındırdığını ifade eden Özdağ, "Manisa sahip olduğu potansiyele rağmen, tarımına, sanayisine, inanç turizmine, su kaynaklarına, jeotermallerine rağmen uzun yıllardır biriken ve derinleşen yapısal sorunlarla karşı karşıyadır." dedi.

Manisa'nın yalnızca bugünün değil, yarının da şehri olduğunu dile getiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu şehre karşı sorumluluğumuz sadece mevcut sorunları çözmek değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir, adil ve güçlü bir Manisa bırakmaktır. Bu inanç ve kararlılıkla Manisa'mızın hak ettiği değeri gördüğü, üreticisinin kazandığı, gençlerinin umutla geleceğe baktığı ve doğasının korunduğu bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü Manisa bizim için sadece bir şehir değil, bir emanettir ve aynı zamanda bir tarihi birikimdir."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Politika, Ekonomi, Manisa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa'nın Yapısal Sorunları Gündemde - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Manisa'nın Yapısal Sorunları Gündemde - Son Dakika
