Manisalılar Sandık Başına Gidiyor

Politika

Manisalılar mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. 08.00'da başlayan oy verme işleminde Manisalılar büyükşehir, ilçe belediyesi, ilçe belediyesi meclis üyeliği ve muhtarlık olmak üzere 4 oy kullanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi ve oy kullanacağı il olan Manisa'da 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak. Oy kullanacak vatandaşlar oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte sandık başına giderken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Selçuk Özdağ, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da Manisa'da oy kullanacak isimler arasında yer alıyor. - MANİSA