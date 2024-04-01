Politika

Mansur Yavaş: "Bu seçimin kaybedeni; siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleri sonuçlarına ilişkin, "Bu seçimin kaybedeni; siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" dedi.

Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in seçim yasaklarının kaldırıldığını duyurmasının ardından belediye binasının bahçesinde vatandaşlara seslendi. Ankara'nın kendilerine gelmiş geçmiş tüm şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Yavaş, bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti. Rakibi Turgut Altınok için çalışan başkentlilerin bu seçimde kaybetmediğini söyleyen Yavaş, "Onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni; siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" dedi.

"Önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir anlayışla yöneteceğiz"

Belediyecilik anlayışlarının sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışı olmadığını söyleyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlere söz veriyorum; önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını yine kuruşu kuruşuna vereceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Yavaş, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Beypazarı ilçesinde, Güdül ilçesinde, Haymana ilçesinde, Kalecik ilçesinde, Nallıhan ilçesinde, Polatlı ilçesinde ve Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan seçimlerde belediye başkan adaylarının kazandığını söyledi. Yavaş, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Kahramankazan ve Mamak ilçelerinde ise adaylarının önde olduğunu belirtti.