Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi - Son Dakika

Sabri Yavaş'ın cenaze törenine Yavaş'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral, Ankara Valisi Vasip Şahin , AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda siyasi katıldı.

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