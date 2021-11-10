Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi - Son Dakika

- Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş toprağa verildi
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayatını kaybeden kardeşi Sabri Yavaş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş (56), hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın cenaze namazı, Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camisi'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sabri Yavaş'ın cenaze törenine Yavaş'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda siyasi katıldı.
Kaynak: İHA
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