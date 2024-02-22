Mansur Yavaş: Mal varlığını açıklaması güveni yeniden tesis eder

Politika

ABB Başkanı Mansur Yavaş: "(Mal varlığını açıklaması) Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıklamasına ilişkin, "Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıklamasına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, mal varlığı aday olduğu 2009, 2014 ve 2019 yıllarında da açıkladığını belirterek, "Göreve geldiğimde açıkladığımda şimdi arasındaki farkı da açıkladım ki insanlar görsünler. Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı. Bu ayıp bir şey, ülkede bu kadar yoksul varken. Geliri iyi olan gruplarla olmayanlar arasında aradaki fark çoğaldı. Biz bunu sosyal desteklerden anlıyoruz. Türkiye'deki bu dengesizliği ben yolsuzluğa bağlıyorum. Artık bu dönem bitmeli bir şekilde" diye konuştu.

"Rakiplerimin de açıklamasını beklerim"

Açık bir şekilde gelirini giderini açıkladığını ifade eden Yavaş, "Rakiplerimin de açıklamasını beklerim ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim. Bugün televizyonda 'her yıl açıklasınlar' diyorlar. Her yılda açıklayabilirim. Yani her yıldaki ekonomik durumdaki azalma ve artırmayı da açıklamayı da düşünüyorum. Halk bilsin, halkın bunu bilmesi bizi rahatlatır. En azından dedikodu şaibeleri ortadan kaldırır. Kamu yöneticilerin hepsinin böyle olması lazım. Halkın siyasetçiye olan güvenini başka türlü yeniden tesis etmemiz mümkün değil" dedi.