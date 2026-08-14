Mansur Yavaş: Bizim Önceliğimiz Ankara - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Bizim Önceliğimiz Ankara

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Yavaş, siyasi senaryalardan etkilenmeden Ankara'ya hizmet ettiklerini belirtti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde hakkında her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atıldığını belirterek, "Gerekli görmem halinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Bizim önceliğimiz Ankara" dedi.

Mansur Yavaş, yazılı açıklamasında, "Son günlerde şahsımla ilgili her gün yeni bir siyasi senaryo ortaya atılıyor. Bir gün bir partiye geçeceğim söyleniyor, başka bir gün farklı bir siyasi hesap içerisinde ismim zikrediliyor. Bu konuda pek çok defa açıklama yapmama rağmen sürekli bu senaryolara yanıt vermem bekleniyor. Gerekli görmem halinde, söyleyecek sözüm varsa o açıklamayı bizzat yaparım. Benimle ilgili bir gelişme olduğunda da bunu başkalarından değil, doğrudan benden duyarsınız. Biz bütün bu tartışmaların dışında, işimizin başındayız. Çünkü bizim gündemimiz bellidir o da Ankara. Bir gerçeği de unutmamanızı istiyorum. Biz, Ankaralıların bize verdiği emaneti taşıyor, bu emaneti de aldığımız ilk günden beri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama eksik ama fazla. Sabah belediyenin devam eden çalışmalarını takip ediyor, bürokratlarımla sorunları konuşuyor, altyapı yatırımlarımızı değerlendiriyor, sosyal desteklerimizi, kırsal kalkınmayı, yeni projelerimizi ve Ankara'nın geleceğini düşünüyoruz. Bir taraftan temel atmalarını gerçekleştireceğimiz yeni metro hatları için çalışıyor, görüşmeler yürütüyoruz. Çünkü Ankaralı hemşerilerimize sözümüz var. Şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim sözü verdik. Kimseyi ayırmadan, siyasi görüşüne bakmadan, Ankara'nın bir kuruşunu dahi gözeterek hizmet edeceğimizi söyledik. Hukuk, adalet, demokrasi ve milletimizin geleceği konusunda gerektiğinde düşüncelerimi de açıkça ifade ediyorum. Net bir şekilde bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Bizim önceliğimiz Ankara" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Bizim Önceliğimiz Ankara - Son Dakika

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