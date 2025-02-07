Mansur Yavaş: Önceliğimiz Yoksul İnsanlar - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Önceliğimiz Yoksul İnsanlar

Mansur Yavaş: Önceliğimiz Yoksul İnsanlar

ABB Başkanı Yavaş, ihtiyaç sahiplerine destek sözü vererek gündem dışı tartışmalara izin vermeyecek.

07.02.2025 15:19
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, öncelikli gündemlerinin belli olduğunu ve bunun dışındaki tartışmalara izin vermemeleri gerektiğini belirtti.

Yavaş, başkanlık konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

O günden bu yana hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarını ifade eden Yavaş, "Aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen halen 920 depremzede kardeşimiz ABB'nin sağladığı tesislerde hayatını sürdürüyor. Bizim için onlar birer misafir değil, artık bu şehrin bir parçası." dedi.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesi, hiçbir ailenin ihtiyacını görmezden gelmeyeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Yavaş, bu sözü tuttuklarını söyledi.

"Bizim hayalimiz, çocukların umutla, neşeyle, güvenle büyüdüğü bir ülkedir." diyen Yavaş, belediye olarak Başkentte hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, hiçbir anne babanın kendini çaresiz hissetmemesi için çalıştıklarını belirtti.

ABB'nin ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerine ilişkin bilgi veren Yavaş, dağıtılan Başkent Kart sayısının 500 bini geçtiğini, 180 bin esnafta kullanılabilen kartlarla bugüne kadar 341 milyon 496 bin lira sosyal destek yapıldığını aktardı.

Mansur Yavaş, 255 bin haneye 1 milyar 842 milyon lira nakit destekte de bulunduklarını, ihtiyaç sahibi hanelere et, doğal gaz, kömür, ekmek, kırtasiye, servis ve ulaşım, kantin, süt desteği, su indirimi, bayram harçlığı, karne hediyesi gibi kalemler üzerinden bugüne kadar verilen toplam desteklerin 341 milyon 496 bin dolara ulaştığını açıkladı.

"Azami desteği yapacağız"

Asgari ücretlilere yönelik verecekleri desteklere değinen Yavaş, şunları kaydetti:

"Muhtaç duruma düşmüşlere yardım ediyoruz. Baktığınız zaman asgari ücretlilerin muhtaç duruma düşürüldüğünü yasal olarak da kabul ediyorlar. Ankara'da yaklaşık 1 milyon 438 bin asgari ücretli var. Biz zaten şu anda 30 bin civarı asgari ücretliye destek oluyoruz. Yapacağımız aylık nakit destek, bir formla kendilerinden katılım isteyeceğiz. Gelen sayıya göre, bütçemizi de göz önüne alarak hem belediye işlerini aksatmadan hem de bu insanlara yapabileceğimiz azami desteği yapacağız. Asgari ücretlilere işe gidip gelirken kullanmaları için 50 binişlik ücretsiz biniş kartı veriyoruz. İki otobüs kullanıyorsa, belgelediği takdirde 100'e çıkarıyoruz. Diğer destek alanlar gibi tonu 1 liradan su içecekler. Et ve doğal gaz desteği vereceğiz. Bu ailelerin çocuklarına servis desteği vereceğiz, yeter ki çocukları okusun. Kırtasiye ve kantin desteği, süt desteği ve çocuklarına ulaşım desteği vereceğiz."

Bu destekleri 3 kişi veya daha fazla nüfusa sahip olup yalnızca asgari ücret geliri elde eden hanelere vereceklerini vurgulayan Yavaş, ihtiyaç sahibi emekli ve asgari ücretlilerin eczanelerde muayene ve ilaç katılım payı ile fiyat farklarını, makbuzların iletilmesi halinde ödeyeceklerini ifade etti.

"Bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum"

Mansur Yavaş, "Son birkaç aydır yargının, adeta iktidarın bir sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlarda hep bunlar konuşuluyor. Belki iktidar zaten onlar konuşulsun, bunlar konuşulmasın diye yapıyor." dedi.

Yavaş, şöyle devam etti:

"Ya tutuklananlar, haklarında dava açılanlar ya da aday kim olacak tartışmaları. 5 yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını, bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum ki bu konular konuşulmasın diye. Önceliğimiz budur, ekonomidir. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız, ilk yapılacak şey bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partileri olarak sahip çıkmaktan geçer. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar, hangi makam bunları telafi eder."

Dar gelirlilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini, SGK'ye borç ödemesi yapmalarına rağmen bu destekleri sürdürdüklerini belirten Yavaş, "Ülkeyi gücüm yettiği kadar gerçek gündemine çekmek istiyorum. CHP'li belediyeleri, sosyal belediyecilik adına bu çalışmalara ortak olmaya, bu insanlara destek olmaya çağırıyorum. Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermememiz gerekiyor. Bu nedenle geçinemediğini söyleyen milyonlar ve onların sesine ses olmak için elimizden ne geliyorsa kullanmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Mansur Yavaş, Belediye, Politika, Ekonomi, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Önceliğimiz Yoksul İnsanlar - Son Dakika

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