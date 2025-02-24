Mansur Yavaş: Seçim Tarihi Belli Olmadan Halkın Sorunlarına Eğilmeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş: Seçim Tarihi Belli Olmadan Halkın Sorunlarına Eğilmeliyiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim sürecinde belediye başkanlarının halkın sorunlarına yoğunlaşması gerektiğini vurguladı. Yavaş, kayyum atamaları ve muhalefetteki kararsızlık konularına da dikkat çekti.

24.02.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin devam eden Cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin, "Bizim bir an evvel, seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin gündeme yönelik sorularını cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki gündür sabahları konuştuğunu belirten Yavaş, İmamoğlu'nun diploma soruşturmasıyla ilgili "Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz maalesef. Ancak şunu hiç kimse unutmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediye başkanları, milletvekillerinin dayanışma duygusunu kimse hafife almasın. Sonuna kadar birlikte bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız. Önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz" dedi.

Kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Yavaş, "O konudaki görüşmelerimizde daha önce ifade etmiştik. Kayyum uygulamasından vazgeçilmelidir. En azından belediye meclisinden bir atama yapılmalıdır. Bu artık sık karşılaştığımız bir durum. Halbuki basit bir yasal düzenleme ile bunun önüne geçmek mümkündür. Bir an evvel bu düzenlemenin yapılması lazım. Çünkü oradaki vatandaşlarımız oy verdikleri, sandığa attıkları oyun artık geçerli olmadığını düşünerek siyasetten ve devlet olan güvenden maalesef uzaklaşacaklar. Bir an evvel inşallah yasal düzenleme yapılır ve hukuk içerisinde bunların çözümü bulunur diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı ön seçimlerine yönelik soruyu cevaplayan Yavaş, "Burada benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisinin buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içerisinde yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Şimdi bakın, çok basit bir şey söyleyeceğim. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını, partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerjiyi göremediği için bu kadar kararsız olduğunu düşünüyorum. Bizim bir an evvel, seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Politika, Finans, Kayyum, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Seçim Tarihi Belli Olmadan Halkın Sorunlarına Eğilmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:09 Sergey Lavrov Ankara’da Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
12:08 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
11:30 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:50 Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma Başsavcılıktan Borsa İstanbul hakkında yanıltıcı haber yapanlara soruşturma
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
18:18 Alanyaspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:58 Tokat’taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tokat'taki trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 13:06:24. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Seçim Tarihi Belli Olmadan Halkın Sorunlarına Eğilmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.