Mansur Yavaş: 'Son Elli Ankette Hep Birinciyim, Acımasız Saldırılar Var' - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: 'Son Elli Ankette Hep Birinciyim, Acımasız Saldırılar Var'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son anket sonuçlarına göre her zaman birinci olduğunu belirtirken, son günlerde kendisine yönelik acımasız saldırılar yapıldığını dile getirdi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MİT ile ilgili iddialarını yanıtladı.

09.11.2024 17:17
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranı açısından hem de kamuoyu yoklamasında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta on gündür acımasız bir saldırı var. Saldırmaya başladılar, bunu görüyoruz. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Keçiören'de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi'nin açılışına katıldı. Yavaş'a ilçe belediye başkanları ve CHP'li milletvekilleri de eşlik etti. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Mansur Yavaş için MİT'e talimat gitti" iddialarına ilişkin konuşan Yavaş, "Genel Başkanımız bu açıklamayı yaptıktan sonra dün MİT Başkanı böyle bir şeyin olamayacağını, kurumsal olarak böyle bir görev tanımlarının olmadığını söylediler. Ancak ben Ankara Adliyesine böyle bir çalışmanın olduğunu haber verdim. 2021'de de aynı teşebbüste geçmişlerdi, o zaman da bir dilekçeyle sormuştum, cevap vermemişlerdi. Yeni bir dilekçe verdim" açıklamasında bulundu.

"Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde birinci çıkıyorum"

Anket sonuçları baz alındığında pek çok ankette birinci olarak çıktığını ve bundan kaynaklı olarak 'sağlı sollu' bir saldırı altında olduğunu dile getiren Yavaş, "Son elli ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranı açısından hem de kamuoyu yoklamasında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, her türlü iddiaya başladılar. Saldırmaya başladılar, bunu görüyoruz. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim ama çekindiğimiz hiçbir şey yok. Çünkü ben 5 yıl boyunca Belediye Meclisinde 148 üyede 40 kişiydik. Her türlü hakarete ve iftiraya rağmen halk bunun cezasını büyük bir tokat atarak Türkiye rekoruyla kırdı. Bunlar hiçbir şeye bir şey sağlamaz. Varsa herkes bildiğini şeffaf bir şekilde açıklasın. Her şey soruşturulsun, veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok ama yargıyı sopa gibi kullanıp kumpasları yapmak, bunlar FETÖ taktikleridir, tavsiye etmem" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: 'Son Elli Ankette Hep Birinciyim, Acımasız Saldırılar Var' - Son Dakika

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