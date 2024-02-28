Mansur Yavaş, suyun maliyetinin altında satılamayacağını belirtti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok'un suyu yüzde 50 ucuzlatacaklarına dair vatandaşlara gönderdiği iddia edilen kısa mesaj için, "Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz." dedi.
Yavaş, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile ABB tarafından yenilenen Beştepe'deki BELPA Kafe ve Spor Kompleksinin açılışına katıldı.
Açılış öncesi bir gazetecinin Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok'un su fiyatını yüzde 50 ucuzlatacaklarına dair vatandaşlara kısa mesaj gönderdiği iddiasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, "Her şeyden önce hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz. Bugünkü maliyet 37 lira. Hatta biraz da üzerinde. Biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz." diye konuştu.
Suyu, maliyetinin neredeyse yarısına verdiklerini söyleyen Yavaş, "Amaçları Polatlı'ya giden suyu engellemek veya ASKİ'nin diğer yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı. Daha önce Belediye Meclisinde bu kararı çoğunluklarına dayanarak aldılar. Ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlara zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti." şeklinde konuştu.
Yasal olarak yapılamayacak vaatlerde bulunulduğunu ifade eden Yavaş, "Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar doğal gaz ve elektrikte de indirime gitmelerini bekliyoruz." dedi.
"Uzun ödemeli krediler bulup yapacağız"
Yavaş'ın açıklamalarının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.
Mansur Yavaş, burada öğrencilerin soruları üzerine, Esenboğa Havalimanı metro projesinin 3 yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında olduğunu, yatırım programında olmasına rağmen yapılmadığını ifade ederek, "'Bize verin diyoruz' ama vermiyorlar. Niye istiyoruz? Çünkü biz uzun vadeli krediyle bu işi çözebiliriz." diye konuştu.
Beştepe'de yenilenen 6 bin 545 metrekarelik spor alanında halı saha, kafe, okuma köşeleri ve açık oturma alanı bulunuyor.
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş, suyun maliyetinin altında satılamayacağını belirtti - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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