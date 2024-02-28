Mansur Yavaş, suyun maliyetinin altında satılamayacağını belirtti

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok'un suyu yüzde 50 ucuzlatacaklarına dair vatandaşlara gönderdiği iddia edilen kısa mesaj için, "Hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz." dedi.

Yavaş, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile ABB tarafından yenilenen Beştepe'deki BELPA Kafe ve Spor Kompleksinin açılışına katıldı.

Açılış öncesi bir gazetecinin Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok'un su fiyatını yüzde 50 ucuzlatacaklarına dair vatandaşlara kısa mesaj gönderdiği iddiasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, "Her şeyden önce hem Anayasa Mahkemesi kararları hem çeşitli mahkeme kararları ve Sayıştay raporları doğrultusunda su, maliyetinin altında satılmaz. Bugünkü maliyet 37 lira. Hatta biraz da üzerinde. Biz şu anda 21 liraya satıyoruz. Bunu da Ankara halkını düşünerek yapıyoruz." diye konuştu.

Suyu, maliyetinin neredeyse yarısına verdiklerini söyleyen Yavaş, "Amaçları Polatlı'ya giden suyu engellemek veya ASKİ'nin diğer yatırımlarını engellemek ve ASKİ'yi batırmaktı. Daha önce Belediye Meclisinde bu kararı çoğunluklarına dayanarak aldılar. Ama mahkeme kesin bir dille suyun maliyetinin altında asla satılamayacağını, satıldığı takdirde bu kararı alanlara zimmet çıkaracağını belirterek bu kararı iptal etti." şeklinde konuştu.

Yasal olarak yapılamayacak vaatlerde bulunulduğunu ifade eden Yavaş, "Ben çaresizlik olarak görüyorum ama güzel bir şey. Su indirimi kadar doğal gaz ve elektrikte de indirime gitmelerini bekliyoruz." dedi.

"Uzun ödemeli krediler bulup yapacağız"

Yavaş'ın açıklamalarının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Mansur Yavaş, burada öğrencilerin soruları üzerine, Esenboğa Havalimanı metro projesinin 3 yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında olduğunu, yatırım programında olmasına rağmen yapılmadığını ifade ederek, "'Bize verin diyoruz' ama vermiyorlar. Niye istiyoruz? Çünkü biz uzun vadeli krediyle bu işi çözebiliriz." diye konuştu.

Beştepe'de yenilenen 6 bin 545 metrekarelik spor alanında halı saha, kafe, okuma köşeleri ve açık oturma alanı bulunuyor.