Mansur Yavaş'tan Asgari Ücretli Destekleri Hakkında Açıklamalar - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Asgari Ücretli Destekleri Hakkında Açıklamalar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretli vatandaşlara sağlanan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1.4 milyon asgari ücretlinin bulunduğunu belirten Yavaş, şu an 30 bin kişiye destek sağladıklarını ifade etti. Ekonomik zorlukların en önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı.

07.02.2025 14:32
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da yaklaşık 1 milyon 438 bin asgari ücretli var. Biz zaten şu anda 30 bin civarı asgari ücretliye destek oluyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında asgari ücretle çalışan vatandaşlara yönelik yapılan ve yapılacak olan sosyal yardımları anlattı. Türkiye'de gündemin farklı konularla işgal edildiğini söyleyen Yavaş, asıl konuşulması gereken konunun vatandaşın geçim sıkıntısı olduğunu belirtti. Konuşmasına 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Mansur Yavaş, "Aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağmen halen 920 depremzede kardeşimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tesislerde hayatını sürdürüyor. Bizim için onlar birer misafir değil, artık bu şehrin bir parçası" dedi.

Son yerel seçimler öncesi hiçbir ailenin ihtiyacını görmezden gelmeyeceklerinin sözünü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Yavaş, bundan sonraki süreçte de verilen sözlerin yerine getirilmesi için durmadan çalışacaklarını söyledi.

"Türkiye'nin gerçek gündemi budur; açlık ve yoksulluk"

Türkiye ekonomisinin şu anda iyi olmadığını ve vatandaşların zorluklar yaşadığını ifade eden Yavaş, "Annemin parası yok, beni hastaneye götürmeyin' çığlığı, bu çığlık bugün Türkiye'nin her yerinde var. Türkiye'nin gerçek gündemi budur; açlık ve yoksulluk, soğukta titreyen, aç gezen insanlar. Eğer bugünkü iktidar bunlara çare olamıyorsa, çare olarak CHP'li bütün belediyeler sosyal devlet anlayışıyla önceliğini bu tarafa vermezdi" diye konuştu.

Başkent Kart 500 bini geçti

Ankara'da yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlar hakkında konuşan Yavaş, dağıtılan Başkent Kart sayısının 500 bini geçtiğini ve kartların 180 binin üzerinde esnafta kullanıldığını belirterek, kart aracılığı ile yapılan yardımın bu kartla bugüne kadar 341 milyon 496 bin liraya ulaştığını söyledi. Yavaş ayrıca, yapılan maddi yardım miktarının 1 milyar 842 milyon liraya ulaştığını belirtti. Kalem kalem yapılan yardımları sıralayan Yavaş, protein, doğal gaz, kömür, ekmek, kırtasiye, servis ve ulaşım, kantin, süt desteği, su indirimi, bayram harçlığı, karne hediyesi gibi yardımlara bugüne kadar verilen toplam desteklerin 341 milyon 496 bin doları geçtiğini ifade etti. Yavaş, geliştirdikleri "sosyaldestek.ankara.bel.tr" internet sitesinden desteklere ilişkin detaylı bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

"Şu anda 30 bin civarı asgari ücretliye destek oluyoruz"

Verilen desteklere ilişkin detaylı açıklama yapan Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

"Muhtaç duruma düşmüşlere yardım ediyoruz. Baktığınız zaman asgari ücretlilerin muhtaç duruma düşürüldüğünü yasal olarak da kabul ediyorlar. Ankara'da yaklaşık 1 milyon 438 bin asgari ücretli var. Biz zaten şu anda 30 bin civarı asgari ücretliye destek oluyoruz. Yapacağımız aylık nakit desteği için bir formla kendilerinden katılım isteyeceğiz. Gelen sayıya göre bütçemizi de göz önüne alarak hem belediye işlerini aksatmadan hem de bu insanlara yapabileceğimiz azami desteği yapacağız. Asgari ücretlilere işe gidip gelirken kullanmaları için 50 bin kişilik ücretsiz biniş kartı veriyoruz. İki otobüs kullanıyorsa, belgelediği takdirde 100'e çıkarıyoruz. Diğer destek alanlar gibi tonu 1 liradan su içecekler. Protein ve doğal gaz desteği vereceğiz. Bu ailelerin çocuklarına servis desteği vereceğiz, yeter ki çocukları okusun. Kırtasiye ve kantin desteği, süt desteği ve çocuklarına ulaşım desteği vereceğiz."

"5 yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar"

Türkiye'de gündemim başka işlerle meşgul edilmek istendiğini söyleyen Yavaş, asıl gündemin ekonomi olması gerektiğini kaydetti. Başkan Yavaş, "Ya tutuklananlar, haklarında dava açılanlar ya da aday kim olacak tartışmaları. 5 yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını, bilerek bu gündemleri oluşturduklarını düşünüyorum ki bu konular konuşulmasın diye. Önceliğimiz budur, ekonomidir. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız, ilk yapılacak şey bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partileri olarak sahip çıkmaktan gider iktidarı değiştirme yolu. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar, hangi makam bunları telafi eder" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Asgari Ücretli Destekleri Hakkında Açıklamalar - Son Dakika

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