Mansur Yavaş'tan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu belirtti ve bu durumun demokratik teamüllerle çeliştiğini vurguladı.

13.01.2025 10:54
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Akpolat'ın gözaltına alınması hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı. Akpolat'ın "Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltına alınmasına tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akpolat'ın gözaltına alınmasının hukun üstünşüğü ilkesi ile bağdaşmadığını söyledi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasilerde halkın iradesini temsil eden seçilmiş yöneticilere yönelik işlemler, hukuk devleti ilkesi ve adaletin tarafsızlığına uygun şekilde yürütülmelidir. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın sabah operasyonuyla gözaltına alınması, demokratik teamüller ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır. İfade vermek için çağrılabilecek bir kişinin bu şekilde gözaltına alınması, adaletin şaibeye mahal bırakmaması gerektiği gerçeğiyle çelişmektedir. Adalet her şartta herkes için adil ve eşit bir şekilde işletilmelidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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