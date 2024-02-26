AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı

Politika

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Kurum, " Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu." dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala belediye başkan adaylarının seçim kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. Miting ve canlı yayınlara çıkan adaylar, projelerini anlatıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş, mal varlığını kamuoyuyla paylaştı. Bugün ise İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında mal varlığını açıkladı.

"ÇEKİNECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Kurum, canlı yayında "Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Siz de açıklayacak mısınız?" sorusuna yanıt vererek, "Açıklarız. Yani zaten şöyle... Biz düzenli olarak mal varlığını açıklıyoruz, bakanlıklara vesaire. Çekinecek bir şeyimiz yok." yanıtı verdi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum

"ANKARA VE İSTANBUL'DA EVİMİZ VAR, 1 TANE ARABAMIZ VAR, BİRAZ DA BORCUMUZ VAR"

Murat Kurum, açıklamasının devamında mal varlığını kalem kalem sayarak, "Ankara'da evimiz var, İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ DA MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile olan mal varlığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

İşte Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığı: