Üye Girişi
Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum - Son Dakika

Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum

03.12.2021 09:20
Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" tehdidiyle başlayan gerilimde sular durulmuyor. Mansur Yavaş gündem olan polemikler hakkında konuştu.

Geçtiğimiz haftanın gündem olan konularından biri de olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tehdit niteliğinde sözleri oldu. Sözler daha sonra "şiddet" kelimesini de içeren bir şekilde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından tekrarlandı.

Yavaş'ın geçmişte MHP'li olduğu Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı malum, Daha sonra MHP'den ayrıldığı ve CHP'den ABB Başkanı seçildiği de. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener başta olmak üzere muhalefet ve sivil toplum Yavaş'a destek verdi. Mansur Yavaş, eski ocağı MHP'den gelen bu tehdidi siyasi polemiğe girmek istemediği beyanıyla savuşturdu. Ama tartışma durmuyor.

''TOPLANTI GEREKÇE GÖSTERİLDİ''

Murat Yetkin'in ''Bahçeli, Yavaş'ı elini MHP tabanına atmakla suçluyor. Acaba seçim yasasında yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen Bahçeli'nin Yavaş'a dair bir tehdit algısı mı var?'' sorusunu yöneltmesi üzerine Yavaş, ''Niye tehdit algısı olsun? Zamanında Melih Gökçek'i başka partilerin işlerine karışmakla içini karıştırmaya çalışmakla suçlayan benim. Böyle bir şeye kalkışmam. Türkeş'i anma toplantısı gerekçe gösterildi. O toplantıyla benim hiçbir ilgim yok. Olsa söylerim, saklamam. Belediyede her görüşten insan çalışıyor, çoğunluğu da hâlâ AK Parti döneminden. Kaldı ki o toplantıya katılanlara baktığımızda önemli kısmının artık 70-80 yaşına gelmiş, siyasetten elini çekmiş kişiler olduğunu görüyoruz.'' dedi.

"YERİMDEN MEMNUNUN, HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUM''

Yetkin'in sorduğu ''Neye bağlıyorsunuz o zaman?'' sorusana Yavaş, ''Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, mesele bu. Bakın şunu açık söyleyeyim. Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Göreve geldiğimden bu yana, 2,5 yıldır siyasi tartışmalardan, siyasi demeçlerden uzak duruyorum. Halkın desteğini engellemek istiyorlar. Gündem saptırma çabası olarak görüyorum.'' sözleriyle cevap verdi.

Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum

Mansur Yavaş, CHP, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum - Son Dakika


Son Dakika

BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! 08:54 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!
Camdaki Kız'da ihanet ortaya çıktı! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 08:38 Camdaki Kız'da ihanet ortaya çıktı! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi 07:56 Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor 07:21 Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam 07:18 Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber

Son Dakika Haberleri
08:58 Almanya'da koronavirüs önlemleri arttı! Aşı olmayanlara yeni kısıtlamalar getirildi
08:53 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!
08:47 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!
08:46 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Cuma altın fiyatları
08:43 Tacizci doktordan hastane bile şikayetçi oldu!
08:38 Covid 19'a karşı en yüksek korumayı hangi aşı sağlıyor? İşte o araştırma!
08:37 Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:31 Zam şampiyonları açıklandı! Kasım ayının lideri sivri biber oldu
08:27 CHP yoksulluk haritası çıkarıyor!
08:23 DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturan 6 milyon kediyi genetik teknolojiyi kullanarak öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturan 6 milyon kediyi genetik teknolojiyi kullanarak öldürmeyi planlıyor         
09:13
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum         
07:20
Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı Aşırı süratli otomobil Kartal sahil yolunda taklalar attı: 1 yaralı         
03:34
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım Tanju Özcan'dan Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım         
15:25
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 09:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement