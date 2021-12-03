Mansur Yavaş: Yerimden memnunum, hizmet etmeye çalışıyorum - Son Dakika

Geçtiğimiz haftanın gündem olan konularından biri de olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tehdit niteliğinde sözleri oldu. Sözler daha sonra "şiddet" kelimesini de içeren bir şekilde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından tekrarlandı.

Yavaş'ın geçmişte MHP'li olduğu Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı malum, Daha sonra MHP'den ayrıldığı ve CHP'den ABB Başkanı seçildiği de. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener başta olmak üzere muhalefet ve sivil toplum Yavaş'a destek verdi. Mansur Yavaş, eski ocağı MHP'den gelen bu tehdidi siyasi polemiğe girmek istemediği beyanıyla savuşturdu. Ama tartışma durmuyor.

''TOPLANTI GEREKÇE GÖSTERİLDİ''

Murat Yetkin'in ''Bahçeli, Yavaş'ı elini MHP tabanına atmakla suçluyor. Acaba seçim yasasında yüzde 10 barajının düşürülmesini isteyen Bahçeli'nin Yavaş'a dair bir tehdit algısı mı var?'' sorusunu yöneltmesi üzerine Yavaş, ''Niye tehdit algısı olsun? Zamanında Melih Gökçek'i başka partilerin işlerine karışmakla içini karıştırmaya çalışmakla suçlayan benim. Böyle bir şeye kalkışmam. Türkeş'i anma toplantısı gerekçe gösterildi. O toplantıyla benim hiçbir ilgim yok. Olsa söylerim, saklamam. Belediyede her görüşten insan çalışıyor, çoğunluğu da hâlâ AK Parti döneminden. Kaldı ki o toplantıya katılanlara baktığımızda önemli kısmının artık 70-80 yaşına gelmiş, siyasetten elini çekmiş kişiler olduğunu görüyoruz.'' dedi.

"YERİMDEN MEMNUNUN, HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUM''

Yetkin'in sorduğu ''Neye bağlıyorsunuz o zaman?'' sorusana Yavaş, ''Bizi vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, mesele bu. Bakın şunu açık söyleyeyim. Benim ne MHP ne de bir başka partiyle bir ilgim var. Ben yerimden memnunum. Ankara'ya hizmet etmeye çalışıyorum. Göreve geldiğimden bu yana, 2,5 yıldır siyasi tartışmalardan, siyasi demeçlerden uzak duruyorum. Halkın desteğini engellemek istiyorlar. Gündem saptırma çabası olarak görüyorum.'' sözleriyle cevap verdi.