Mardin'de Altyapı Sorunlarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Altyapı Sorunlarına Çözüm Çağrısı

11.03.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Bekin, Mardin'deki altyapı ve su sorunlarının bayram öncesi çözülmesini istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Mardin'de altyapı, yol ve içme suyunda sorunların yaşandığını belirterek, bu sorunların bayram öncesi çözülmesini istedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mardin'in il ve ilçelerinde devam eden altyapı, yol ve su sorunlarının, bölgedeki vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Kentin birçok noktasında bozuk yollardan, yarım kalan çalışmalardan vatandaşların şikayetçi olduğunu aktaran Bekin, bölgede vatandaşların karşılaştığı diğer bir hususun da Mardin'in ilçeleriyle ve diğer şehirlerle bağlantısını sağlayacak çevre yolunun bulunmaması olduğunu belirtti.

Doğan Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mardin-Kızıltepe kara yolu hem şehir içi hem de bölge illeri arasında yoğun şekilde kullanılan bir ulaşım güzergahıdır. Mardin-Kızıltepe arasındaki kara yolunda özellikle mesai saatleri giriş ve çıkışlarında yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Mardin'de trafik sorunu İstanbul trafiğini aratmayacak düzeye gelmiştir."

Mardin'de su kesintileri nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların ciddi mağduriyetler yaşadığını ifade eden Bekin, şehirde ana isale hattında artan arızalara ilişkin şikayetlere rağmen yetkililerin kalıcı bir çözüm üretememesinin bölge insanını mağdur ettiğini dile getirdi.

Mardin şehir merkezinde ve ilçelerinde yaşanan altyapı, yol ve su sorununa yönelik, vatandaşların taleplerini ilgili bakanlıklara yazılı soru önergesiyle ilettiğini belirten Bekin, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıkların, sorunların acilen çözümü için harekete geçmelerini talep ettik. Ancak ilgili bakanlıklardan gelen yazılı cevaplar şunu göstermektedir ki sorunların çözümüne yönelik olarak hızlı hareket edilmediği, sürecin zamana bırakıldığı çok açık görülmektedir. Yerel yönetim başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının Mardin'de altyapı, yol ve temiz suya erişim sorununa yönelik yıllardır süren mağduriyeti bir an önce gidermesi için tüm imkanlarını kullanması en temel vazifelerin başında gelmekte. Su sorunu, bayramdan önce kalıcı çözüme kavuşturulmalı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğan Bekin, Politika, Mardin, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Mardin'de Altyapı Sorunlarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:16:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Mardin'de Altyapı Sorunlarına Çözüm Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.