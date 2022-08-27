Mardin DEVA Partisi'nde istifa depremi - Son Dakika
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Mardin DEVA Partisi'nde istifa depremi

27.08.2022 20:26
Mardin DEVA Partisi'nde istifa depremi

Mardin DEVA Partisi'nin 3 ilçe başkanı ve bazı yöneticileri birlikte istifa etti.

Mardin DEVA Partisi'nin 3 ilçe başkanı ve bazı yöneticileri birlikte istifa etti.

Alınan bilgilere göre, Deva Partisi Mardin İl Başkanlığında bazı yöneticilerin yanı sıra toplu halde istifa dilekçelerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Midyat İlçe Başkanı Mehmet Beşir Romioğlu, Dargeçit İlçe Başkanı Sadık Günel ve Mazıdağı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Aydın partiden istifa kararı aldıklarını açıkladı. Midyat DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Beşir Romioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın refahını artırmak, insan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile hareket ederek kuruluşunda yer aldığım Midyat Deva Partisi İlçe Başkanlığı görevimden yönetimim ile beraber istifa ediyorum. İstifalarının gerekçesi sağlık, ekonomik ve benzeri sebepler değildir. Kamuoyu ayrıntılı bilgilendirilecektir. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Deva Partisi, Hisarcık, Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mardin DEVA Partisi'nde istifa depremi - Son Dakika

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