Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit'te Kaymakam Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit'te Kaymakam Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit\'te Kaymakam Köse\'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit'te yeni kaymakam Bayram Köse'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. Akkoyun, kaymakamlık kurumları ve Büyükşehir Belediyesi birimlerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Dargeçit Kaymakamlığına atanan Bayram Köse'ye hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Akkoyun, ilçede hizmet veren kurumları ve Mardin Büyükşehir Belediyesine ait birimleri de ziyaret etti. Akkoyun; Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol ve beraberindeki heyetle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Dargeçit Kaymakamlığına atanan Bayram Köse'yi Hükumet Konağı'nda ziyaret etti.

Kaymakam Köse'ye yeni görevinde başarılar dileyen Vali Akkoyun, daha sonra kaymakamlık bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görev başındaki personel ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Akkoyun ve beraberindeki heyet, Dargeçit ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesine ait birimleri de ziyaret etti. Birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Akkoyun, ilçede sürdürülen hizmet ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA
Mardin ValiliğiTuncay AkkoyunKaymakamlıkDargeçitPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
09:58
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:11:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit'te Kaymakam Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei