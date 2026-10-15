Mardin Valisi Akkoyun, Dargeçit\'te Kaymakam Köse\'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Dargeçit Kaymakamlığına atanan Bayram Köse'ye hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Akkoyun, ilçede hizmet veren kurumları ve Mardin Büyükşehir Belediyesine ait birimleri de ziyaret etti. Akkoyun; Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol ve beraberindeki heyetle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Dargeçit Kaymakamlığına atanan Bayram Köse'yi Hükumet Konağı'nda ziyaret etti.

Kaymakam Köse'ye yeni görevinde başarılar dileyen Vali Akkoyun, daha sonra kaymakamlık bünyesinde hizmet veren kurumları ziyaret ederek görev başındaki personel ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Akkoyun ve beraberindeki heyet, Dargeçit ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesine ait birimleri de ziyaret etti. Birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Akkoyun, ilçede sürdürülen hizmet ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.