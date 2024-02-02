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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Akkoyun, vatandaşlarla hasbihal ederek talep ve ihtiyaçları dinledi. Ayrıca öğrencilerle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi.

02.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:45
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Akkoyun ilk ziyaretinde, vefat eden Kıbrıs Harekatı gazisi Ahmet Yıldız'ın Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan taziyesine katılarak aileye başsağlığı ve taziye dileklerini iletti. Daha sonra Hastane Caddesi ve Halı Caddesini ziyaret eden Vali Akkoyun, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek hasbihal etti, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerde karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenerek yarı yıl tatili hakkında sohbet eden Vali Akkoyun, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Kızıltepe ilçesinde faaliyet gösteren Özel Harekat Atatürk Kalekolunu da ziyaret eden Vali Akkoyun, burada görevi başındaki Özel Harekat Polislerine görevlerinde başarılar diledi. Kızıltepe ilçesi ziyaretinden Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Gençlik Merkezini ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrenci ve adaylarla bir araya geldi. Burada gençlerle hasbihal eden Vali Akkoyun, öğrencilerle çalışmaları, geleceğe dair hedef ve beklentileri üzerine sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un Kızıltepe ilçe merkezindeki ziyaretinde sonra kırsal Ilıcak ve Eskin mahallelerine ziyarette bulundu. Kızıltepe'ye bağlı kırsal Ilıcak Mahallesini ziyaret eden Vali Akkoyun, mahalle muhtarı Mecit Gümüş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını görüşen Vali Akkoyun, Ilıcak Mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını, ihtiyaç duyulan çalışmaların da tamamlanması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Daha sonra kırsal Eskin Mahallesini ziyaret eden Vali Tuncay Akkoyun, mahalle ile ilgili Muhtar İbrahim Aydoğan'dan bilgi aldı. Burada vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Akkoyun; "Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve tüm kurumlarımız, siz kıymetli hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre planlamalar yaparak hizmetlerimizi o çerçevede sürdürüyoruz. Temel amacımız; vatandaşlarımızın yaşadığı yerde huzurlu ve mutlu olmasıdır" dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Eskin Mahallesinde vatandaşlar bulaşmasından sonra yapımı tamamlanan 24 sınıflık okul binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'den bilgi aldı.

Vali Akkoyun, 2023 - 2024 eğitim öğretim sezonu ikinci yarı yılı olan 5 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime açılacak okul binasının mahalleye ve eğitim camiasına hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Kızıltepe ilçesi ziyaretinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve kurum müdürleri eşlik etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

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