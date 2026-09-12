Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, CHP\'den istifa edip Yeni Parti\'ye geçti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Ünlü'nün rozetini Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Ünlü'nün parti rozetini, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü için Yeni Parti'ye katılımı dolayısıyla rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Acar Ünlü'nün Yeni Parti'ye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise kararının bir ayrışma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Ünlü, "Bugün bizim için bir ayrılış günü değildir. Aksine bugün, daha da bütün olmamız gerektiğinin inancıyla, ayrışmadan, değerlerimize olan bağlılığımızla verdiğimiz bu karar, siyasi yolculuğumuzun devamıdır" dedi.

"Marmaris için çözüm üretmeye devam edeceğiz"

Marmaris'in sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade eden Ünlü, belediye başkanı olarak sorumluluğunun bütün Marmaris'e karşı olduğunu vurguladı. Başkan Ünlü, "Marmaris halkı bizi bilir ki, siyasete girdiğimiz günden bu yana inandığımız değerlere hizmet etmek, memleketimize katkı sağlamak, birlikte yaşadığımız bu kentin sorunlarını çözmek gayesi içerisinde bulunduk. Yine bugün de aynı yerde duruyoruz. Marmaris bizim yaşam kentimiz. Kentimizin 12 ay yaşayacağı bir Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyenin kapılarının herkese açık olmaya devam edeceğini belirten Ünlü, merkezi hükümet, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve devletin diğer kurumlarıyla Marmaris'in menfaatleri doğrultusunda görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Programın sonunda Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasete ilk başladığı dönemde kendisine ilk rozetini takan babası Muhammed Ünlü ve annesi Şennur Ünlü'ye Yeni Parti rozetlerini taktı.

Tören, Ünlü'nün ailesi, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte verdiği fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Yeni Parti, Acar Ünlü, Marmaris, Politika, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Politika Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim Rojda Yakışıklı cinayetinde ilk duruşmasında sanıktan kan donduran savunma: Nabzına baktım, çalışsa hastaneye götürecektim
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig’de tarih yazıyorlar Henüz onları yenebilen yok Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak Galatasaray’da ilk yolcu belli Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti İsmail Kartal’ı ikna eden isim ortaya çıktı Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi

20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 20:28:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement