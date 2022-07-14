Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilcisi Kara Açıklaması - Son Dakika
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Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilcisi Kara Açıklaması

14.07.2022 14:18
Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilcisi Kara Açıklaması

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilcisi gazeteci Erol kara, FETÖ ile mücadelede hiçbir zaman ve hiçbir şekilde vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Birilerinin 15 Temmuzda başaramadıklarını başka yöntemlerle başarmalarına izin vermemeliyiz" dedi.

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilcisi gazeteci Erol kara, FETÖ ile mücadelede hiçbir zaman ve hiçbir şekilde vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Birilerinin 15 Temmuzda başaramadıklarını başka yöntemlerle başarmalarına izin vermemeliyiz" dedi.

Kara, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeni ile açıklamalarda bulundu. 2016 hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde olduklarını belirten Kara, "Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. 15 Temmuzda ülkemize sahip çıkmak için şehit olan vatandaşlarımızın döktükleri kanı, verdikleri canı hiçe saymaya kalkıyorlar. Milletimizin vicdanında oluşan şuuru, dirilişi küçültmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Demokrasiye, özgürlüğe ve bağımsızlığına olan güveni ile bilinen aziz Türk milleti 15 Temmuzda demokrasiye sahip çıkmıştır. Aradan 6 yıl geçti, geçmişte nasıl hainler içimize sızdıysa, bugün de sızabileceklerini varsayarak temkinli olmalıyız. Misyonumuzla alakalı olmayan hatta misyonumuza ters insanları hiç bir şekilde etkili ve yetkili makamlara getirmemeliyiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Mavi Vatan, Denizcilik, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ temsilcisi Kara Açıklaması - Son Dakika

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