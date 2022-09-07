TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Kaymaz: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır" - Son Dakika
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TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Kaymaz: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır"

07.09.2022 15:53
TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Kaymaz: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır"

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır.

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır. Yunanistan, Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de çeşitli oyunlarla kendini var etmeye çalışırken, Türkiye'yi de tehlikeli bir tuzağa çekmeye çalışmaktadır" dedi.

TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, Yunanistan'ın Türk uçaklarına radar kilidi atarak durumu en üst risk durumuna taşıdığı değerlendirmesinde bulunarak, radar kilidinin Türkiye-Yunanistan arasında meydana gelen havacı askerlerin çatışmasından, it dalaşından oldukça farklı bir nitelik taşımakta olduğunu ifade etti. Kaymaz, "Yunanistan radar kilidi atarak düşmanlığı bir üst seviyeye çekmiş, aksi düşünülemez şekilde Türkiye'ye açık düşmanlık içeren bir meydan okuma içerisine girmiştir. 22, 23 ve 24 Ağustos günlerinde Ege ve Doğu Akdeniz'de NATO misyonları çerçevesinde görev uçuşu gerçekleştiren, NATO uçaklarına eskort uçuşuyla destek veren Türk F-16'larına, 23 Ağustos'ta Rodos adasının batısında 10,000 feet irtifada uçuş gerçekleştiren Türk savaş uçaklarına, 1 Eylül'de Rodos'un güneyinde 'NATO Deniz Muhafızı Harekatı' görevi icra eden deniz karakol uçağımıza adar kilidi atıldığı Ankara tarafından tespit edilmiştir" dedi.

"Yunanistan, Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyor"

Kuruluşundan bu yana 6 kez savaşmadan toprak büyüten ve bunu her seferinde Türkiye'den toprak alarak yapan Yunanistan'ın yine ülkesini büyütme derdinde olduğunu belirten Kaymaz, "Bunun için de çeşitli şekillerde kışkırtmalarla Türkiye'yi tahrik etmeye çalışmaktadır. Yılbaşından bu yana 256 kez Türk hava sahasını ihlal etmiş olan Yunanistan, jetlerimize tam 158 kez tacizde bulunmuştur. 15 Ağustos'tan bu güne kadar ise görev uçuşu yapan Türk jetlerine tam 14 kez toplamda 3 bin 372 saniye radar kilidi atmıştır. Buna karşılık askeri unsurlarımız sakinliğini korumuştur. Bununla birlikte, Yunanistan tarafından jetlerimize, S-300 Hava Savunma Sistemi üzerinden son zamanlarda yapılmakta olan son moda Yunan tehdidi-kilit atma, her zamanki tacizlerden farklı değerlendirilmesi gereken bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu.

"Radar kilidi havacılık literatüründe saldırı anlamına gelir"

Radar kilidinin, askeri havacılık literatüründe düşman uçağına kilitlenerek takip etmek, o uçağa füze fırlatmak üzere hazırlanmak anlamında olduğunu kaydeden Kaymaz, "Radar sistemi tarafından kilitlenen jetlerimiz yalnız bize değil, NATO için de tehdit oluşturmuştur. Zira, radar kilidi atıldığı süreçte Türk jetleri NATO uçaklarına eskort uçuşuyla destek vermekteydiler. Radar kilidi atmak, karşı tarafı düşman olarak tespit ederek hedefe kilitletildiğini, ihtiyaç anında hedefe saldırıda bulunulacağını ifade etmektedir. Yunanistan 15 Eylül'de bitecek olan moratoryum öncesinde uluslararası arenada Türkiye'yi saldırgan ülke konumuna sokarak atacağı adımlara meşruiyet hazırlamaya çalışmaktadır. Zira bilinmektedir ki, Yunanistan moratoryum sonrasında Adalar Denizi'nde karasularını 6 milin üzerine çıkarmayı amaçlamaktadır" ifadelerinde bulundu.

Kaymaz, "İki NATO ülkesinin çatışması tarihte yaşanmamıştır ve çatışmazlık ilkesi üzerine inşa edilmiş olan NATO'nun duruşuna aykırıdır. Dolayısıyla, gelmekte olan karasuları artırım meselesi aşikar iken ve Yunanistan ülkemizi radar kilidi atmak gibi net düşmanlık dolu tehlikelerle tehdit ederken, Türkiye mutlaka NATO'yu olağanüstü toplantıya davet ederek bu tehlikeyi kayıt altına aldırmalı, ilk çatışma tarafının Yunanistan olduğunu ifade ederek önlemini almalıdır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin 11. Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nda zirve Türkiye'nin
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TÜRK-DEGS Diyarbakır Temsilcisi Kaymaz: 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de ciddi bir Yunan tehdidiyle karşı karşıyadır' - Son Dakika

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