Meclis Barışın Adresi Olmalı

Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Bizler diyoruz ki Meclis adres olmalıdır. Meclisin adres olabilmesi için bu süreci bütün demokrasi güçlerinin, parlamentoda temsili bulunan bütün siyasi partilerin sahiplenmesi şarttır" dedi.

Kars'a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve partililerin katıldığı kongrede konuşan Oruç, "Hepimizin büyük bir merakla takip ettiği İmralı süreci, biliyorsunuz 1 Ekim'den itibaren Türkiye'de kimi gelişmeler oldu. Bir barış süreci mi olacak, acaba bu süreç bir barış sürecine mi erişecek soruları sizlerin en temel gündemi. Bunu çok iyi biliyoruz. Şundan emin olun ki, bu süreci sadece Kürt halkı izlemiyor. Türkiye'nin batısı, Türkiye haklarının tamamı, Türkler, Kürtler, Araplar, ezcümle burada saymadığım Türkiye'deki bütün halklar bu süreci izliyor. Medyada 7/24 Kürt sorunu tartışılıyor. Bu bir yandan elbette çok iyi, Kürtlerin umudunu büyüten bir şey. Bugün DEM Parti İmralı heyetinin İmralı'ya gidişi ve ziyareti oldu. O ziyaretten hemen sonra heyetimiz parlamentoda temsili bulunan siyasi partileri ziyaret ettiler. Öcalan'ın mesajını kendilerine ilettiler" dedi.

"25 seneyi aşkındır hapiste bulunan Abdullah Öcalan, 4 küsur senedir ağır tecrit altında tutulurken, o kapılar biraz aralandığında gönderdiği mesaj barış ve çözüm oldu" diyen Oruç, "Değerli Türkiye halkları, Kürt sorunu vardır-yoktur tartışması boş bir tartışmadır. Kürt sorunu vardır ve Kürt sorununu ne mevcut olan iktidar, ne başka bir kesim bir terör parantezine alarak tanımlayamaz. Kürt sorunu siyasi bir sorundur. Kürt sorunu toplumsal bir sorundur. Kürt sorunu halkların ortak yaşamını zedeleyen bir sorundur. Bu soruna bizler son vermek istiyoruz ve bu sorunun, yani Kürt sorununun çözümü sadece Abdullah Öcalan'ın omuzlarına yüklenemez. Öcalan'ın verdiği mücadelede ve de gönderdiği mesajda en önemli vurgulardan birisi sadece iktidar değil, muhalefetin de bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğu hatırlatmıştır. Türkiye çok çekti, Türkiye acılar çekti. Kürt halkı acılar çekti, Kürt halkı gençlerini kaybetti. Türkler gençlerini kaybetti ve bizim buradaki en büyük muradımız artık bu kan ve gözyaşı dursun, ortak yaşamı birlikte inşa edelim. Evet bir iç barıştan bahsediliyor. Bir Kürt-Türk ittifakından bahsediliyor. Bunu DEM Parti olarak biz çok önemsiyoruz. Buna çok kıymet veriyoruz ve Ortadoğu'nun bu karmakarışık tablosu içinde tam da bu dönemde Kürt sorununun çözümünün hem Türkiye'ye hem bölgeye sağlayacağı faydaları gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

Hatimoğulları Oruç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler diyoruz ki Meclis adres olmalıdır. Meclisin adres olabilmesi için bu süreci bütün demokrasi güçlerinin, parlamentoda temsili bulunan bütün siyasi partilerin sahiplenmesi şarttır. Bu çözümün olmaması için şu an hiçbir sebep yoktur. Yeter ki burada devlet çözüm konusunda ve İmralı ile diyalog konusunda mevcut olan çizgiyi geliştirmeli ve ilerletmelidir. Bu sürece bütün Türkiye halkları ve siyasi partiler hazırdır. Bu büyük bir imkandır, bizim için tarihsel bir imkandır. Evet bu görüşmeler var, ama bu görüşmeler tecridin tamamen kalktığı, bu görüşmeler sürecin sağlıklı ilerlediği anlamı taşımaz tek başına. Bunun yanı sıra yapılması gereken Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özlük hakkının sağlanması, bu koşulların oluşturulması ve barış için daha çok çalışabilecek koşulların sağlanmasıdır." - KARS