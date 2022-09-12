Meclis Başkanı Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından, 12 Eylül askeri darbesinin 42'nci yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve iş birlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir" dedi.