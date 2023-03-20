Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanlarını ziyareti bugün gerçekleşecek. Saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşecek olan zirvede HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.
Son Dakika › Politika › Meclis'te büyük gün! Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP bira araya gelecek - Son Dakika