Meclis'te büyük gün! Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP bira araya gelecek

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun HDP Eş Genel Başkanlarını ziyareti bugün gerçekleşecek. Saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşecek olan zirvede HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.