Meclis'te büyük gün! Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP bira araya gelecek - Son Dakika
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Meclis'te büyük gün! Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP bira araya gelecek

20.03.2023 11:34

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 12.00'de TBMM'de buluşacak. Hatırlanacağı üzere 18 Mart'ta yapılması planlanan ziyaret HDP'nin programının yoğunluğu nedeniyle ertelenmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanlarını ziyareti bugün gerçekleşecek. Saat 12.00'de TBMM'de gerçekleşecek olan zirvede HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar yer alacak.

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta HDP Genel Merkezi'nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti.

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Tüm gözler bu görüşmede! HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi Tüm gözler bu görüşmede! HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek! Zirve Meclis'te gerçekleşecek Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek! Zirve Meclis'te gerçekleşecek

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te büyük gün! Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP bira araya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'te büyük gün! Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP bira araya gelecek - Son Dakika
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