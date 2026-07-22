CHP, DEM, İYİ ve Yeni Yol'un grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "hazır giyim ve tekstil sektörü", İYİ Parti'nin "seçim süreçlerinin altyapısı", DEM Parti'nin "turizm sektörü çalışanları" ve CHP'nin "Şanlıurfa'daki elektrik altyapısı" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, tekstil ve hazır giyim sanayisinin, yaklaşık 845 bin kişiye doğrudan, 2 milyona yakın kişiye dolaylı istihdam sağlayan ve 45 milyar doların üzerinde üretimiyle ülke ekonomisine en yüksek katma değer üreten sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün derin bir krizin içerisinde bulunduğunu ileri süren Kısacık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'den sonra dünyanın en entegre ikinci tekstil tedarik zincirine sahibiz. Avrupa'ya yakınız, hızlı teslimat yapabiliyoruz, kaliteli üretim gücüne sahibiz, kilogram başına ihracat değerimiz birçok rakibimizin üzerindedir. Yani sorun üreticide değil, yanlış ekonomi ve sanayi politikalarındadır. Doğru politikalarla tekstil ve hazır giyim sektörünü yeniden ayağa kaldırabiliriz. Bu çerçevede acilen Türkiye fason üretimden markalaşmaya geçmelidir. Teknik tekstil desteklenmelidir, tasarım desteklenmelidir."

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunlarının araştırılması, değerlendirilmesi, yeniden rekabetçi hale getirilmesi için Meclis araştırması açılması gerektiğini savundu.

DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Fonun esas kaynağı işçinin maaşından kesiliyor. devlet ve işveren verdiğinin 10 katını alıyor. Adı 'İşsizlik Fonu' ama işsizler bu fondan yararlanamıyor." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, tekstil ve hazır giyim sektörünün, ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu dile getirdi.

Sektörün sorunlarını aktaran Meriç, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir yıl içerisinde sektörde 110 binden fazla çalışan ayrılmıştır. 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla SSK'lı çalışan sayımız 833 bin seviyesine kadar gerilemiştir. Bu vahim tablonun sorumlusu kimdir? Yıllardır uygulanan öngörüsüz kur politikaları, kontrol altına alınamayan maalesef yüksek enflasyon... Sanayiciyi yüksek faiz cenderesine bıraktınız, önce yatırım yapmak için teşvik ettiniz ama şimdi maalesef, sanayiciyi kazandığı parayla faizi dahi ödeyemez duruma getirdiniz. Finansa erişmek artık mümkün değil."

"Sektörümüzü güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz"

AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Türkiye'nin 211 ülkeye tekstil ve hazır giyim ihracatı yapan, dünya tekstil ve hazır giyim ihracatında 7'nci sırada yer alan güçlü bir üretim ülkesi olduğunu vurguladı.

Küresel ticarette yaşanan dalgalanmaların ve uluslararası talepte meydana gelen değişimlerin sektöre yansımalarını yakından takip ettiklerini, üreticinin rekabet gücünü koruyacak adımları vakit kaybetmeden hayata geçirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Aytek, "Bu kapsamda 2025 yılında mal ihracatına 25,5 milyar lira, hizmet ihracatına ise 7,4 milyar lira destek sağladık, 2026 için yaklaşık 45 milyar liralık ihracat destek bütçesini öngördük." diye konuştu.

Aytek, reeskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükselttiklerini ve bu tutarın 1,5 milyar lirasını doğrudan tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinin kullanımına tahsis ettiklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın gücüne güç katmaya, tekstil ve hazır giyim sektörümüzü daha güçlü yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

"İntibak Yasası çıkarsa sorun kalmayacaktır"

CHP'nin grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Reformu ve emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmesiyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in eleştirilerine yanıt verdi.

Sosyal Güvenlik Reformu'nun 2008 yılında yürürlüğe girdiğini ve mevcut reformdan şikayetinin söz konusu olmadığını dile getiren Çelik, "Sistem filan çökmüş değil. Nereden çıkarıyorsunuz? Ben, 'Şimdi yapılması gereken var' diyorum. Nedir bu? 'İntibak Yasasını çıkarırsanız bu iş çözülür' diyorum. '2000 yılı öncesi emeklilerle ilgili İntibak yasasını çıkardık, 2000 öncesi ile ilgili sorun yok. 2000 yılı sonrası ile ilgili eğer İntibak Yasası çıkarsa hiçbir sorun kalmayacaktır' diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise iktidarın yanlış politikaları sonucunda emekli aylıklarının düşük seviyelere gerilediği savunarak, "Bunun buraya geleceği belliydi. Bu işin hesabı, kitabı var ama siz hiç sorumluluk almıyorsunuz, 'Yanlış yapmışız' demiyorsunuz." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.