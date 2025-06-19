Meclis'te gergin anlar böyle görüntülendi
ANKARA - Meclis'te TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Bazı Kanunlar Değişiklik Yapılanmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde TBMM'ye gelerek komisyon salonuna girmek isteyen sivil toplum kuruluşları temsilcileri TBMM polisleri arasında gergin anlar yaşandı.
Son Dakika › Politika › Meclis'te Gerginlik: STK Temsilcileri Girişte Tıkandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?