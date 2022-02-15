Üye Girişi
Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı - Son Dakika

Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı

15.02.2022 23:53

TBMM'de fenalaşarak kalp krizi geçiren ve hemen sonrasında hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan AK Partili Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Partisinin Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, "3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

"3 DAMARI AÇILDI, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda Fetani Battal'ın durumu hakkında bilgi paylaştı. Turan, Battal'ın ameliyattan çıktığını belirterek, "3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz" dedi.

MHP'DEN GEÇMİŞ OLSUN AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Battal'a acil şifalar temennisinde bulunarak, "Ameliyattan bu şekilde çıkmasına memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Ailesine ve AK parti camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Fetani Battal, Milletvekili, Kalp Krizi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:42 Güntekin Onay, Acun Ilıcalı'yı yine çok sinirlendirecek! Ekranın fotoğrafını çekip yayınladı
00:25 İçme suyunda virüs tespit edildi! Vatandaşlar hastaneye koştu
00:22 Ali Koç'tan şaşırtan hamle! 23 yıl sonra Löw ile birlikte geri geliyor
00:09 İsrail güçleri, 55 yaşındaki koltuk değnekli adamı darbetti
23:53 Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı
23:52 Son Dakika: Biden'dan Rusya'ya gözdağı: ABD, NATO topraklarının her karışını savunacak
23:38 Medikal firmasında genel müdür olan kadın, lüks rezidansın 23. kattan atladı! Arkasında birde not bıraktı
23:28 Tuzlaspor'un yıldızından futbol var olduğu sürece unutulmayacak gol!
22:57 Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle tanınan oyuncu Ahmet Çevik yıllar sonra gün yüzüne çıktı!
22:38 Efsane futbolcudan futbolseverleri üzen sözler: Kalbim düzgün çalışmıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 00:48:14. #1.11#
SON DAKİKA: Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement