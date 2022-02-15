AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı. Çalışanların haber vermesi üzerine Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda Fetani Battal'ın durumu hakkında bilgi paylaştı. Turan, Battal'ın ameliyattan çıktığını belirterek, "3 damarı açıldı. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu stabil. Vekilimize acil şifalar diliyoruz" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Battal'a acil şifalar temennisinde bulunarak, "Ameliyattan bu şekilde çıkmasına memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Ailesine ve AK parti camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Meclis'te kalp krizi geçiren Fetani Battal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: 3 damarı açıldı - Son Dakika