Meclis üyeleri kalpak giydi - Son Dakika

Meclis üyeleri kalpak giydi
06.12.2021 13:59
Kilis Belediyesi tarafından Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle özel hazırlanan kalpaklardan Belediye Meclis üyeleri de giydi.
Kilis Belediyesi tarafından Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle özel hazırlanan kalpaklardan Belediye Meclis üyeleri de giydi.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, Aralık ayı Meclis toplantısı Av. Mehmet Abdi Bulut Meclis Salonu'nda Meclis Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildiğini ifade ederek, " Meclis toplantısı sonrası şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı dönümüne özel olarak hazırlattığımız kalpaklarımızı giyerek meclis üyelerimizle beraber hatıra fotoğrafı çektirdik. Alınan kararların ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KİLİS
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