Mecliste Grup Önerileri Ret Edildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Tekstil sektöründe yaşanan sorunlar", İYİ Parti'nin "Şap hastalığı salgını", DEM Parti ve CHP'nin " Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, tekstil sektörünün, ekonomideki yapısal sorunlardan etkilendiğini, yüksek enflasyon, üretim maliyetlerindeki hızlı artış, krediye erişimde sıkışıklık ve yanlış kur politikaları nedeniyle ciddi darboğaza girdiğini savundu.

Tekstil firmalarının yatırımlarını Mısır başta olmak üzere diğer ülkelerde yapmaya başladığını belirten Ekmen, "Türkiye tarihinde ilk defa tekstil yatırımlarının yurt dışındaki yıllık yatırım miktarı, yurt içindeki yatırımın 3 katına çıkmıştır. Mısır'daki en büyük tekstil yatırımcıları artık Türk firmalarıdır ve Mısır'ın ihracatının üçte birini Türk firmaları sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, şap hastalığı salgınının hayvancılık sektörünü doğrudan etkileyerek yapısal bir krize dönüştüğünü ifade etti.

Tarım ve hayvancılık politikalarını eleştiren Akalın, "Türkiye, büyük tarımsal potansiyele sahip olmasına rağmen bu potansiyeli yıllardır ithalata dayalı, günübirlik ve denetimsiz kararlarla tüketmektedir. Bunun sonucu olarak gelişmiş ülkelerin neredeyse unuttuğu şap hastalığı ülkemizde her yıl yeniden karşımıza çıkarak bir salgın halini almıştır." şeklinde konuştu.

Akalın, şap hastalığı salgını nedeniyle 81 ilde hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını, bu durumun vatandaşları olumsuz etkilediğini kaydetti.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Sivas olaylarını araştırarak hakikati ortaya çıkarmanın ve adaleti gereğini yerine getirmenin Meclisin asli görevlerinden birisi olduğunu söyledi.

"Bu durumun siyasi ranta ve propaganda aracına dönüştürülmesi art niyetlidir"

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan olaylara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşanan menfur olayların öncesinde Alevi-Sünni kardeşliğinin hedef alınması, muhafazakar nüfusun yoğun olduğu bir şehrin seçilip günlerce bildiriler dağıtılması, kin ve nefret söylemlerinin servis edilmesi, siyasi taraflar arasındaki gerilimin körüklenmesi tesadüf değildi. 2 Temmuz güzel Sivas'ımız için yakın tarihin en karanlık günü olmuştur. Bu eylemler ülkemizde yürütülen etki ajanlığı ve beşinci kol faaliyetleridir. Bu sebeple provokasyonların bedelinin bir şehre ve o şehre 'memleketim' diyenlere fatura edilmesi, bu durumun siyasi ranta ve propaganda aracına dönüştürülmesi art niyetlidir ve sorumsuzluktur."

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ise Sivas olaylarına yönelik, "O gün sadece insanlık değil, Türkiye'nin vicdanı, adaleti, hukuku, ortak yaşama kültürü yakıldı. Bu olay gündelik bir olay değil, tam aksine örgütlü, ideolojik ve siyasal bir nefret suçudur. Bu saldırı, laikliğe, demokrasimize, Cumhuriyetimize, düşüncelere, inanç özgürlüğüne, Alevi inancına ve bir arada yaşama kültürüne yöneltilmiş sistematik bir saldırıdır." sözlerini sarf etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.